È scomparsa la signora Adele Polidori Valenti, presidente onorario e tra i fondatori della Fondazione di Melilli

La Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Adele Polidori Valenti, Presidente Onorario e Cofondatrice della Fondazione, e si unisce con profonda commozione al dolore dei figli Violante e Alessandro Valenti. Donna di straordinaria sensibilità, eleganza e determinazione, Adele Polidori Valenti ha rappresentato un punto di riferimento umano e culturale per la comunità melillese. Con la sua visione e il suo impegno, ha accompagnato con passione la nascita e la crescita della Fondazione, lasciando un segno indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e collaborare con lei.

Nata nel 1934 a Teramo, nei primi anni Cinquanta si trasferisce giovanissima a Roma, dove si inserisce nel fervido clima della rinascita artistica e culturale del Dopoguerra. Qui inizia a lavorare nel mondo dell’antiquariato e della

moda, ambienti in cui sviluppa il suo naturale gusto per la bellezza e l’arte. È in quegli anni che incontra Pino Valenti: insieme affronteranno scelte, rinunce, sacrifici e difficoltà, condividendo il cammino verso la costruzione

della loro famiglia e la creazione di un patrimonio artistico e culturale messo insieme nel tempo con appassionata dedizione.

A lei si deve la forza e la dedizione con cui ha creduto nel progetto di custodire e valorizzare il patrimonio artistico e identitario di Melilli e di dare una casa all’arte e alla collezione del Maestro Pino Valenti, affinché il suo lascito

potesse convivere con lo sviluppo culturale, la memoria e l’ispirazione di un intero territorio. Oggi la Fondazione, che continua il suo lavoro di tutela e valorizzazione della Collezione dell’Artista e del patrimonio storico e culturale melillese, ne custodisce l’eredità con rispetto e riconoscenza, certa che lo spirito e l’esempio della Signora Adele continueranno a ispirare ogni iniziativa futura. Alla famiglia Valenti e a quanti le hanno voluto bene giunga l’abbraccio più affettuoso e sincero di tutta la Fondazione.