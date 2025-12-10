È ufficiale: il Natale in Borgata è iniziato con “Le Vie degli Schiaccianoci”, la Casa di Babbo Natale e l’Officina degli Elfi!

Inaugurato ieri il Natale in Borgata, il programma di eventi promosso dal Comune di Siracusa in collaborazione con diverse associazioni e operatori economici. Un progetto che, anche quest’anno, trasforma la Borgata in un luogo di incontro, atmosfera e tradizione, grazie all’iniziativa “Le Vie degli Schiaccianoci”, filo conduttore delle attività natalizie.

All’interno del cartellone trovano spazio “Il Natale gira con te”, la Casa di Babbo Natale e l’Officina degli Elfi, pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un’esperienza ricca di magia, luci e creatività. Le installazioni, gli appuntamenti itineranti e gli allestimenti tematici contribuiranno a rendere tutto il quartiere un vero e proprio percorso incantato, pronto ad accompagnare siracusani e turisti per tutto il periodo delle festività.