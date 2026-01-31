È ufficiale: TonyPitony sarà sul palco di Sanremo 2026

Dopo giorni di rumor e attesa, è arrivata la conferma: TonyPitony, fenomeno della scena musicale italiana diventato virale farà parte del Festival di Sanremo 2026 durante la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo..

L’annuncio è stato dato oggi da Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, durante il telegiornale del TG1 delle 13:30: il conduttore ha svelato la line-up dei duetti e cover che vedremo nella tradizionale quarta serata, uno dei momenti più seguiti e discussi della kermesse musicale. Tra i tanti abbinamenti inediti spicca quello di Ditonellapiaga con TonyPitony, che interpreteranno insieme “The Lady Is a Tramp”, classico del repertorio internazionale.

La partecipazione di TonyPitony – noto per la sua ironia e la forte presenza sui social network – segna un’importante apertura della manifestazione verso artisti fuori dal circuito “tradizionale”.

La sua presenza sul palco dell’Ariston nella serata delle cover è stata ufficializzata da Rai Ufficio Stampa e confermata dalla lista dei duetti resa pubblica in diretta nazionale. La serata delle cover, che vedrà esibirsi 30 artisti della sezione Campioni con ospiti speciali in performance fuori gara, è ormai diventata un appuntamento cult per il pubblico italiano: ogni artista proporrà una reinterpretazione di un brano italiano o internazionale, accompagnato da un ospite scelto per dare una nuova veste alla canzone.

Tra gli altri abbinamenti annunciati da Conti figurano Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma, Bambole di Pezza con Cristina D’Avena e Chiello con Morgan, offrendo un panorama variegato di generi, generazioni e stili musicali.