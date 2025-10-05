Eccellenza, altra sconfitta per il Melilli

Due vittorie, e due squadre in testa alla classifica, un pareggio e una sconfitta. Questo il bilancio delle siracusane nel girone B di Eccellenza.

Vincono e vanno in testa a braccetto Leonzio e Avola. Bianconeri che regolano 2 a 0 il Mazzarrone in casa con la doppietta di Famà. Avola corsa in trasferta e vittoria con un altro gol di Dos Santos contro l’Acquadolcese.

Pareggio in rimonta per il Palazzolo: Pratdessus regala un punto contro l’Atletico Catania Viagrande. Sconfitta fuori casa per il Melilli: 2 a 1 contro la Leonfortese.