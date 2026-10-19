Eccellenza, cadono Melilli, Augusta e Palazzolo. Pareggio per la Leonzio

Sport · Girone B

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Cadono Melilli e Augusta di misura, il Palazzolo si fa rimontare dal Vittoria. Pareggio per la Leonzio contro il Messina in trasferta. Questo il bilancio delle siracusane di Eccellenza nell’ultima giornata di campionato.

Il Melilli cade in casa contro il forte Acireale: decide un rigore di Cocimano nel primo tempo.

Brutta sconfitta casalinga per il Palazzolo: avanti di due reti segnate da Tabacco e Catanzaro, poi arrivano i tre gol dei biancorossi siglati da Isabelinha, Slojkovswki e Tassi.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Pisasale e Distefano sono gli autori dei due gol che valgono il pari per la Leonzio contro il Messina: bianconeri avanti, poi sotto e poi pareggio importante per la classifica. Sconfitta di misura a Giarre, infine, per l’Augusta.

Prossimo turno: il Palazzolo riceve il Messina, l’Augusta il Viagrande, trasferte per Leonzio contro il Mazzarrone e il Melilli contro il Messana.