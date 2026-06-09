Eccellenza e trofeo Kiran Club, la Sun Club Siracusa protagonista tra Paternò e Caltagirone: 25 medaglie in totale

Due ori e due bronzi per la SSD Sun Club Sport Siracusa nella finale regionale del Campionato di Eccellenza: nelle gare in vasca corta gli atleti aretusei chiudono con due vittorie di Gaia Miceli, campionessa nei 50 metri dorso e nei 50 m stile libero nella categoria Juniores, e con due terzi posti che portano le firme di Aurora Papa nei 50 farfalla e Alessio Tramutola nei 50 rana.

Successi, agonismo e un percorso di crescita condiviso da tutta la spedizione del Sun Club, guidata dalla responsabile della scuola nuoto Claudia Barranco e dall’istruttrice Cristina Di Pietro. La finale ha permesso anche a Nives Vinci, Mathias Andries, Ginevra Catalano, Beatrice Cavaliere, Andrea Leonardi, Alessandro Carta, Anastasia Rossetti, Sofia Matraxia, Francesco Gibilisco e Leonardo Greco di migliorare i rispettivi piazzamenti e guardare con ottimismo ai prossimi impegni.

Gli atleti del Sun Club sono stati impegnati anche al trofeo Kiran Club “Memorial Nicolò Cucinella”, disputato nello scorso weekend a Caltagirone. Nella vasca da 50 metri la società di Viviana e Guglielmo Venticinque, con gli istruttori Corrado Cianci, Giuseppe Incremona, Giorgia Gallo e Matteo Gabbuti ha conquistato in totale 8 medaglie d’oro, 6 d’argento e 7 di bronzo. Giorgia Moceo ha dominato nella categoria Juniores con la tripletta d’oro nei 50, 100 e 200 rana, a cui si aggiungono l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 100 farfalla. Nella categoria Esordienti B il protagonista è stato Ezio Mudali con il primo posto nei 50 e nei 100 m stile libero, l’argento nei 50 dorso e il bronzo nei 100 metri della stessa specialità. Sul gradino più alto del podio anche Beatrice Latina, oro nei 1500 stile libero categoria Cadetti, argento nei 100 dorso e bronzo nei 400 stile libero. Alessandro Cianci ha fatto il bis di ori nei 50 e nei 100 farfalla Esordienti B, mentre Alice Moceo ha conquistato l’argento nei 50 e nei 100 rana categoria Ragazzi. Nella stessa specialità, ma nei 200 metri, è arrivato l’argento per Alessandro Elicona. Leonardo Bartolone ha chiuso al terzo posto nei 100 dorso Ragazzi 14 anni, al pari di Ettore Guglielmino nei 200 farfalla e nei 1500 stile libero. Bronzo di Giulia Romano nei 50 rana.

Le soddisfazioni per il Sun Club non finiscono con le medaglie, perché Giuliana Lentini ha partecipato, con la Rappresentativa Fin Sicilia, al Trofeo Internazionale Italo Nicoletti di Riccione: ottima prestazione per la giovane siracusana che ha conquistato il bronzo nei 400 misti e ha disputato la finale nei 200 farfalla, sfiorando il tempo per la qualificazione ai Campionati Italiani.