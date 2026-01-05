Eccellenza, il Melilli espugna Niscemi: decide Kamga nella ripresa

Inizia nel migliore dei modi il 2026 calcistico per l’APD Melilli, che nella 16ª giornata del campionato di Eccellenza conquista una preziosa vittoria esterna sul campo dell’ASD Niscemi F.C., imponendosi per 1-0 al termine di una gara combattuta e ricca di episodi.
Davanti a circa 300 spettatori, il match si apre con un avvio deciso dei padroni di casa: già al 6’ il portiere Barbagallo è costretto a un intervento decisivo per evitare il vantaggio del Niscemi. Il Melilli risponde con ordine e al 19’ trova anche la via del gol con Diouf, bravo a insaccare di testa su cross di Cristaldi, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Catania, ritenuto dall’arbitro involontariamente partecipe all’azione.
Al 23’ altra occasione per gli ospiti: punizione di D’Amico, deviazione del portiere e palla che si stampa sulla traversa. Il Niscemi non resta a guardare e al 46’ colpisce un palo pieno che fa tremare la difesa melillese. Dopo due minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0.
Nella ripresa il ritmo resta alto. Al 18’ D’Amico tenta la giocata spettacolare approfittando del portiere locale fuori dai pali, ma la conclusione termina di poco a lato. Il gol che decide l’incontro arriva al 27’ del secondo tempo: Kamga è il più lesto di tutti a raccogliere una palla vagante in area e a depositarla in rete per lo 0-1.
Nel finale il Niscemi prova con generosità a rimettere in equilibrio il risultato, ma il Melilli difende con compattezza il vantaggio. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce una vittoria pesante per la formazione di Gaspare Violante.
Grazie a questo successo, il Melilli sale a quota 16 punti in classifica, confermandosi anche per questa giornata fuori dalla zona playout e lanciando un segnale importante in chiave salvezza. Una vittoria di carattere, ottenuta su un campo difficile contro una squadra di valore.
