Sorridono il Melilli e l’Augusta che vincono i derby contro Palazzolo e Leonzio. Questo il resoconto del weekend delle siracusane di Eccellenza.
Il Melilli ha bisogno del recupero per battere il Palazzolo: decide Staiano, ma il Palazzolo becca un palo con Rojo sullo zero a zero.
L’Augusta ne segna due contro la Leonzio: a segno Esposito e Ferla.
La classifica dice che il Melilli si porta a 13 punti a metà classifica mentre l’Augusta si tira fuori dai play-out e sale a quota 11 punti. Palazzolo quartultimo a 8 punti, Leonzio penultimo con il Messina a 7.
Prossimo turno: la Leonzio riceve l’Athletic Gioiosa mentre l’Augusta va a Mazzarrone. Trasferta contro la Nebros per il Palazzolo mentre il Melilli attende il Niscemi.
Prossimo turno: L’augusta va a Scordia, il Palazzolo contro l’Atletico Ct Viagrande, Melilli riceve il Vittoria e il Leonzio il Messana Riviera