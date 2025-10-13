Eccellenza, il Melilli perde in casa. Ricordato Giovanni Cerruto

Una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Questo il bilancio delle siracusane di Eccellenza.
Vince nell’anticipo di sabato l’Avola: tre punti che le permettono di restare in testa alla classifica del girone e vittoria che porta la firma del solito Dos Santos. La sua rete vale l’1 a 0 contro il Gioiosa.
Troppo Modica per il Melilli: 3 a 0 dentro casa. Bellissimo gesto dei giocatori che sono entrati in campo con uno striscione dedicato a Giovanni Cerruto, il 40enne scomparso la scorsa settimana.
Il Palazzolo conquista un buon punto contro il Giarre in trasferta: gol gialloverde di Suarez.
Sconfitta per la Leonzio contro il Vittoria per 2 a 0.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni