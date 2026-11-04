Eccellenza, il Melilli riparte da Orazio Pidatella dopo il ko con l’Augusta

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Cambio in panchina per l’APD Melilli, che dopo la pesante sconfitta per 1-4 contro l’Augusta ha deciso di ripartire da Orazio Pidatella. La società neroverde ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra al nuovo allenatore, chiamato a dare una svolta al percorso della formazione melillese nel campionato di Eccellenza, girone B.

La battuta d’arresto nel derby contro l’Augusta ha rappresentato un momento delicato per il Melilli, che ha scelto di intervenire per provare a invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

Pidatella è un allenatore di comprovata esperienza nel calcio siciliano. Nel suo curriculum figurano le panchine di Sancataldese, Canicattì, Biancavilla e Paternò, tutte esperienze maturate in Serie D. Un profilo scelto dalla dirigenza per mettere a disposizione della squadra competenze e conoscenze utili ad affrontare una fase importante della stagione.

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Dopo otto giornate, il Melilli occupa il nono posto in classifica con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. L’obiettivo adesso è ritrovare continuità di risultati e risalire la graduatoria.

Per Pidatella si apre dunque una nuova sfida sulla panchina neroverde, con l’esordio previsto nella prossima trasferta contro l’Athletic Gioiosa.

La società ha rivolto al nuovo tecnico il benvenuto, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni sportive.