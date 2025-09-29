Eccellenza, il Melilli sconfitto in casa. Avola super, pareggi pesanti per Palazzolo e Leonzio

È inevitabilmente dell’Avola il risultato più importante della giornata: l’1 a 0 in casa contro il Modica è una vittoria che dice tanto sul valore della squadra di Attilio Sirugo. Sfida decisa da Dos Santos, in rete già nel primo tempo. Rossoblu a quota 7 punti, nel groppone delle prime assieme a Mazzarone, Atletico Catania e Leonzio.

Leonzio che è andata a pareggiare sul difficile campo del Niscemi: in svantaggio, il gol del pari l firma Dann Paris.

Primo punto per il Palazzolo. E anche in questo caso è un punto importante perché arrivato contro il Mazzarrone: due volte in svantaggio, i ragazzi di Peppe Matarazzo hanno trovato due volte il pari con Cro e Carrà.

Sconfitta casalinga per il Melilli: il Messana passa 5 a 2, in rete per i padroni di casa Diallo e Mohamed Sallem.