Eccellenza, il Melilli sorride, il Palazzolo si arrabbia. Sconfitte per Augusta e Leonzio

Sport · Girone B

Sorride solo il Melilli, il Palazzolo perde e si arrabbia per un’aggressione subita da un tesserato a fine partita, mentre Leonzio e Augusta escono sconfitte di misura dagli impegni casalinghi. Questo il bilancio dell’ultima giornata del girone B di Eccellenza siciliana.

Vince il Melilli che ribalta la Jonica e e conquista tre punti importanti al termine di una gara iniziata subito in salita per i neroverdi. La Jonica trova il vantaggio nei primi minuti di gioco, ma il Melilli reagisce con carattere e determinazione, ribaltando il risultato e chiudendo il primo tempo avanti di 3 reti grazie alla doppietta di Diaz e alla rete di Palmisano.

Nella ripresa i ragazzi di mister Bonfatto gestiscono bene la gara, concedendo pochissimo agli avversari e creando anche diverse occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato.

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Una vittoria importante, arrivata grazie a una prova di personalità e alla voglia di reagire nei momenti difficili.

Il Palazzolo va avanti due volte contro la Gioiosa ma si fa recuperare per ben due volte. All’intervallo si gira 2 a 2 (le reti gialloverdi di Bennis e Orteca), poi i locali dilagano. A fine partita i gialloverdi denunciano un’aggressione subita da un tesserato che era in tribuna.

L’Augusta cade sotto i colpi del solito Dos Santos: il Niscemi passa di misura e condanna i neroverdi all’ultimo posto in classifica. Un gol di Famà, invece, decide la partita tra Leonzio e Gymnica Scordia.

Prossimo turno: Giarre-Augusta, Palazzolo-Vittoria, Melilli-Acireale e Messina-Leonzio.