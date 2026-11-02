Eccellenza, l’Augusta batte il Melilli: esonerato mister Bonfatto

L’Augusta che batte il Melilli e “fa” esonerare Bonfatto, pari e rammarico per la Leonzio, il Palazzolo sconfitto dal Niscemi. Questo il bilancio dell’ultima giornata di Eccellenza Girone B per le quattro squadre siracusane.
Il derby lo vince l’Augusta in maniera netta: 4 a 1 in casa del Melilli con le reti di Russo, Migneco, Fiorentino e Santoro. La rete dei padroni di casa la firma Diaz. Per l’Augusta una vittoria importante perché le permette di portarsi a 7 punti in classifica. Dall’altro lato arriva l’esonero di mister Lillo Bonfatto, con la società che a breve comunicherà il nuovo allenatore.
Rammarico per la Leonzio che comunque conquista un punto in casa: avanti con la rete di Sanogo, arriva poi il pareggio e il vantaggio della Jonica con la doppietta di Muller. Pisasale firma il 2 a 2 finale.
Cade il Palazzolo contro la capolista Niscemi: 3 a 1 e gol della bandiera firmato da Bennis.
Prossimo turno: il Melilli in trasferta contro l’Athletic Gioiosa, l’Augusta riceve la Nebros, il Palazzolo invece il Giarre. Trasferta ad Acireale per la Leonzio.