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Eccellenza, l’Augusta batte il Melilli: esonerato mister Bonfatto

di Ottavio Gintoli ·
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Mister Bonfatto
Foto Apd Melilli

L’Augusta che batte il Melilli e “fa” esonerare Bonfatto, pari e rammarico per la Leonzio, il Palazzolo sconfitto dal Niscemi. Questo il bilancio dell’ultima giornata di Eccellenza Girone B per le quattro squadre siracusane.

Il derby lo vince l’Augusta in maniera netta: 4 a 1 in casa del Melilli con le reti di Russo, Migneco, Fiorentino e Santoro. La rete dei padroni di casa la firma Diaz. Per l’Augusta una vittoria importante perché le permette di portarsi a 7 punti in classifica. Dall’altro lato arriva l’esonero di mister Lillo Bonfatto, con la società che a breve comunicherà il nuovo allenatore.

Rammarico per la Leonzio che comunque conquista un punto in casa: avanti con la rete di Sanogo, arriva poi il pareggio e il vantaggio della Jonica con la doppietta di Muller. Pisasale firma il 2 a 2 finale.

Cade il Palazzolo contro la capolista Niscemi: 3 a 1 e gol della bandiera firmato da Bennis.

Prossimo turno: il Melilli in trasferta contro l’Athletic Gioiosa, l’Augusta riceve la Nebros, il Palazzolo invece il Giarre. Trasferta ad Acireale per la Leonzio.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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