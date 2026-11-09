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Sport Girone B

Eccellenza, pareggiano Melilli, Palazzolo e Giarre. Cade la Leonzio ad Acireale

di Ottavio Gintoli ·
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Foto Melilli

Tre pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio delle siracusane nel girone B di Eccellenza nelle partite del weekend.

Sabato il Melilli del nuovo tecnico Orazio Pidatella rischia il colpaccio in terra messinese. Gol di Savasta a pochi minuti dalla fine ma poi arriva la beffa con il pari di Gorobsov.

Zero a zero in casa, invece, per l’Augusta contro la Nebros mentre è stata più divertente Palazzolo-Giarre. Padroni di casa avanti con Bennis, raggiunti da Federico e superati da Torres, poi ci ripensa Bennis a fare 2 a 2 per un pari che smuove una classifica ferma da 4 giornate.

Sconfitta per la Leonzio in quel di Acireale. Finise 3 a 1 ma succede tutto nel secondo. Granata in vantaggio con Ricciulli e poi raggiunti da Gulli. Poi arrivano le reti di Mokulu e Belluso per il definitivo 3 a 1.

Prossimo turno: L’augusta va a Scordia, il Palazzolo contro l’Atletico Ct Viagrande, Melilli riceve il Vittoria e il Leonzio il Messana Riviera.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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