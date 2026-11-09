Eccellenza, pareggiano Melilli, Palazzolo e Giarre. Cade la Leonzio ad Acireale

Tre pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio delle siracusane nel girone B di Eccellenza nelle partite del weekend.
Sabato il Melilli del nuovo tecnico Orazio Pidatella rischia il colpaccio in terra messinese. Gol di Savasta a pochi minuti dalla fine ma poi arriva la beffa con il pari di Gorobsov.
Zero a zero in casa, invece, per l’Augusta contro la Nebros mentre è stata più divertente Palazzolo-Giarre. Padroni di casa avanti con Bennis, raggiunti da Federico e superati da Torres, poi ci ripensa Bennis a fare 2 a 2 per un pari che smuove una classifica ferma da 4 giornate.
Sconfitta per la Leonzio in quel di Acireale. Finise 3 a 1 ma succede tutto nel secondo. Granata in vantaggio con Ricciulli e poi raggiunti da Gulli. Poi arrivano le reti di Mokulu e Belluso per il definitivo 3 a 1.
Prossimo turno: L’augusta va a Scordia, il Palazzolo contro l’Atletico Ct Viagrande, Melilli riceve il Vittoria e il Leonzio il Messana Riviera.