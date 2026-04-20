Eccellenza, pirotecnico 4 a 3 nel derby tra Leonzio e Melilli

Pirotecnico 4-3 quello visto oggi all’Angelino Nobile di Lentini a favore della Leonzio 1909 che tiene accesa la fiammella per un eventuale ultimo posto utile nella griglia playoff, contro un Melilli già stile Vacanza ma che fino all’ultimo tiene in apprensione i locali, mister Violante nel secondo tempo schiera tanti Under che debuttano nel campionato di eccellenza (Proto Giuseppe, Di Mauro e Ricco) ma anche Niosi e Proto Mattia.
Da segnalare anche questa settimana la tripletta dell’attaccante Leonardi che supera Cocimano (Vittoria) nella classifica marcatori.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni