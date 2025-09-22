Eccellenza, vince l’Avola, la Leonzio vince il derby contro il Palazzolo. Melilli sconfitto a Vittoria

Sorride l’Avola, il primo derby della stagione va alla Leonzio che batte il Palazzolo, il Melilli cade in trasferta contro il forte Vittoria. Questo il bilancio della seconda giornata del girone B di Eccellenza.

Bella vittoria dell’Avola in anticipo e in trasferta sabato: sotto 1 a 0 all’intervallo contro il Leonxibet, i rossoblu di Attilio Sirugo riescono a ribaltare le sorti dell’incontro con le reti di Ricca e Alfò che valgono la prima vittoria in campionato.

Oggi primo derby tutto siracusano della stagione tra Leonzio e Palazzolo, vinto dai bianconeri con le reti di Picchi e Famà che hanno ribaltato lo 0 a 1 iniziale dei gialloverdi firmato da Bennis.

Giocava in trasferta il Melilli, sconfitto dal Vittoria con un rotondo 5 a 1. A segno due volte Ankovic, gol che riapre la partita di Ventura, poi altri tre gol del Vittoria con Cocimano, doppietta, ed Esposito.