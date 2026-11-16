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Sport Girone B

Eccellenza, vince solo il Palazzolo. Melilli e Leonzio avanti e riprese. Augusta sconfitto

di Ottavio Gintoli ·
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Eccellenza

Vince il Palazzolo, pari per Melilli e Leonzio, sconfitta per l’Augusta. Bottino non proprio esaltante per le siracusane di Eccellenza.

Copertina per il Palazzolo che torna con tre punti pesanti dalla trasferta contro l’Atletico Ct Viagrande: 2 a 0 con le reti di Tiralongo e Catanzaro.

Impatta, un’altra volta, il Melilli che fa 1 a 1 contro il Vittoria: avanti con Leonardi si fa raggiungere da Awuah.

Stesso risultato della Leonzio, andata avanti con De Leonardis e poi raggiunta.

L’Augusta, invece, perde 2 a 0 in trasferta contro la Gymnica Scordia.

Prossimo turno solo derby: Augusta-Leonzio e Palazzolo-Melilli.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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