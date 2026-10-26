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Sport Girone B

Eccellenza, vince solo l’Augusta. Pari Melilli, cadono Palazzolo e Leonzio

di Ottavio Gintoli ·
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Festa Augusta, pari Melilli, sconfitte per Palazzolo e Leonzio. Questo il bilancio delle siracusane di Eccellenza nell’ultima giornata di campionato, valevole come settimo turno.

Festa per l’Augusta che vince il primo incontro della stagione: 2 a 0 all’Atletico Ct Viagrande con le reti di Khoris e Ferla. Il Palazzolo cade al cospetto del Messina 1 a 4, in rete Orteca, mentre la Leonzio perde contro il Mazzarrone per 3 reti a 1, in rete allo scadere Kirakossian.

Si fa rimontare, invece, il Melilli: in vantaggio con Iacono sul campo del Messana finisce poi 1 a 1.

Prossimo turno: la Leonzio riceve la Jonica, derby tra Melilli e Augusta, Palazzolo in trasferta contro il Niscemi.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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