Eccellenza, vince solo l’Augusta. Pari Melilli, cadono Palazzolo e Leonzio

Festa Augusta, pari Melilli, sconfitte per Palazzolo e Leonzio. Questo il bilancio delle siracusane di Eccellenza nell’ultima giornata di campionato, valevole come settimo turno.
Festa per l’Augusta che vince il primo incontro della stagione: 2 a 0 all’Atletico Ct Viagrande con le reti di Khoris e Ferla. Il Palazzolo cade al cospetto del Messina 1 a 4, in rete Orteca, mentre la Leonzio perde contro il Mazzarrone per 3 reti a 1, in rete allo scadere Kirakossian.
Si fa rimontare, invece, il Melilli: in vantaggio con Iacono sul campo del Messana finisce poi 1 a 1.
Prossimo turno: la Leonzio riceve la Jonica, derby tra Melilli e Augusta, Palazzolo in trasferta contro il Niscemi.