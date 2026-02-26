Eccellenze di Siracusa, Enoteca Solaria e Ristorante Don Camillo trionfano al Premio Carta Vini 2026

In occasione della quinta edizione della Slow Wine Fair (22-24 febbraio 2026), BolognaFiere ha ospitato il Premio Carta Vini e Spirito Slow 2026. Questo riconoscimento, nato come spinoff dei Milano Wine Week Awards, celebra le migliori selezioni vinicole nel mondo della ristorazione e del retail, assegnato da una giuria di appassionati e professionisti del settore. Tra i 100 premiati suddivisi in 14 categorie, la Sicilia ha brillato grazie a due realtà d’eccellenza: l’Enoteca Solaria di Siracusa e il Ristorante Don Camillo di Siracusa.

L’Enoteca Solaria di Siracusa si è distinta ottenendo ben due riconoscimenti che ne sottolineano la versatilità e la profondità della ricerca. La realtà ragusana è stata premiata per la Migliore selezione di Cerasuolo di Vittoria, un tributo al vitigno identitario del proprio territorio.

Tuttavia, lo sguardo dell’Enoteca Solaria si spinge ben oltre i confini regionali, come dimostra il secondo premio ricevuto per la Migliore selezione territoriale delle Isole Spagnole (Baleari e Canarie). Questo doppio successo evidenzia la capacità della struttura di farsi interprete sia della tradizione locale sia di percorsi enologici internazionali meno battuti.

Il Ristorante Don Camillo di Siracusa ha invece conquistato il podio in una delle categorie più prestigiose e competitive: la Migliore selezione di Bolgheri. Questo premio inserisce il ristorante siracusano in un novero ristrettissimo di eccellenze, condividendo il riconoscimento con nomi del calibro dell’Osteria Francescana di Modena. La selezione curata dal Don Camillo è stata giudicata tra le migliori per la valorizzazione dei vini di questo celebre terroir toscano, confermando la qualità altissima della cantina del ristorante siciliano.

L’obiettivo del Premio Carta Vini, come sottolineato da Federico Gordini (Presidente MWW Group), è dare enfasi alla professionalità e all’ospitalità della sala, un aspetto fondamentale della ristorazione che spesso riceve meno attenzione rispetto alla cucina. Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine, ha lodato il lavoro dei premiati definendolo un “importantissimo lavoro di raccordo tra vignaioli e appassionati”, fondamentale per raccontare il valore dei vini proposti.

La partecipazione di oltre 1.000 cantine e l’esposizione di oltre 5.000 etichette alla fiera confermano l’importanza di questi riconoscimenti, che pongono l’Enoteca Solaria e il Ristorante Don Camillo ai vertici della proposta enogastronomica nazionale.