Eccellenze siracusane protagoniste al TuttoFood di Milano

Milano si conferma ancora una volta il crocevia strategico del business agroalimentare internazionale con l’edizione 2026 di TUTTOFOOD Milano 2026, appuntamento di riferimento per buyer, importatori, distributori e operatori del canale Ho.Re.Ca. provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, andata in scena Fiera Milano Rho, ha visto una significativa presenza di aziende del territorio siracusano, segnale concreto della crescita e della proiezione nazionale e internazionale del comparto food della provincia aretusea.

Tra i protagonisti che arrivano da Siracusa e dalla nostra provincia c’è l’azienda Fratelli Burgio, storica realtà specializzata nelle eccellenze gastronomiche siciliane, ha partecipato alla fiera rafforzando il proprio posizionamento verso i mercati internazionali, con particolare attenzione ai rapporti commerciali con importatori esteri, inclusi gli Stati Uniti. La presenza a Milano conferma una strategia sempre più orientata all’export e alla valorizzazione del made in Sicily premium.

Presenza di rilievo anche per Sword, azienda già leader consolidata nel Mezzogiorno e oggi impegnata in un’importante fase di espansione verso il Nord Italia. Durante TUTTOFOOD 2026 l’azienda ha presentato nuove referenze dedicate al food service, alla distribuzione specializzata e al canale Ho.Re.Ca., confermando la volontà di diventare player nazionale del comparto surgelati e beverage professionale.

Tra i protagonisti c’è anche Unigroup SpA, realtà consolidata nella Sicilia Orientale, che ha avviato un programma di acquisizioni selettive. L’azienda sta individuando target specifici nel panorama della distribuzione per hotel, ristoranti e catering, settore che richiede competenze specialistiche e capacità logistiche avanzate. La strategia per linee esterne rappresenta una risposta alla crescente complessità del mercato Horeca, dove l’ampiezza dell’assortimento e la qualità del servizio costituiscono fattori competitivi determinanti.

La partecipazione di queste realtà testimonia un cambio di passo per l’imprenditoria siracusana: non più semplice presidio territoriale, ma visione industriale, crescita strutturata e apertura ai mercati globali.