Ecclesia Syracusana, concluso l’appuntamento Oltre lo sguardo

Cultura · Seconda edizione

Si è conclusa stamattina, al Salone San Zosimo del palazzo Arcivescovile e in Cattedrale la seconda parte della terza edizione di Ecclesia Syracusana, i percorsi di formazione rivolti agli operatori del turismo e dei beni culturali ecclesiali . Ad intervenire, Luca Grasso responsabile del Polo tattile di Catania che ha suggerito ai partecipanti di cercare di “usare il cinestetico, ciò che sentiamo con il corpo”.

Grasso ha introdotto “Oltre lo Sguardo – L’accessibilità dei beni culturali” uno degli appuntamenti organizzati dall’ufficio per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Siracusa, guidata da don Helenio Schettini. Quest’anno l’iniziativa è promossa in collaborazione con gli istituti culturali dell’Arcidiocesi: Archivio storico diocesano, Museo diocesano e Biblioteca Arcivescovile Alagoniana. A moderare l’incontro la docente Loredana Pitruzzello.

“La Diocesi ha investito tante energie per la valorizzazione dei beni culturali – ha spiegato il direttore per la Pastorale del turismo, don Schettini -, ma la commissione del turismo ha sempre come obiettivo il tema della formazione degli operatori culturali. Gli incontri di formazione hanno permesso di conoscere i beni ecclesiali. Il tema dell’accessibilità è un impegno costante. Impegno che, nonostante la chiesa italiana stia investendo in tante risorse a livello nazionale sul tema dell’accessibilità, si scontra in parte con le barriere architettoniche certamente non facili da superare anche per via del carattere storico monumentale dei luoghi. Vogliamo comunque superare le barriere culturali ed è proprio questo che portiamo avanti nel nostro servizio”.

“Vedere non so cosa significhi, per me esistono quattro sensi – ha specificato Grasso -, il mio cervello è stato configurato dalla nascita per utilizzare gli altri sensi, voi vedenti utilizzate all’84% il dato visivo. Il tatto ci fornisce una sensazione fisica e ci permette di costruire immagini esemplificative. Se tocco la neve il dato che acquisisco è tattile, non scopro il colore bianco della neve. Ma per divulgare e trasmettere i beni culturali uno dei modi può essere quello di ricreare dei calchi. Non posso spiegare cosa significa non vedere perché per poterlo fare dovrei sapere cosa significhi vedere. In questa accezione nessuno di noi può capire l’altro. Non so se un vedente può fare un errore nei nostri confronti, semplicemente non conosce e non sa. La mia sensazione però è che la società si aggiri attorno al tema della disabilità e si stupisca ancora di alcuni aspetti”.

Gli ultimi incontri laboratoriali di “Agorà – Laboratorio di cultura condivisa” si terranno lunedì 23 novembre e martedì 24 novembre e concluderanno il ciclo della terza edizione. Gli appuntamenti riguarderanno Dall’idea al progetto: elementi di project management e Progettare insieme: dalla teoria alla pratica. La partecipazione è gratuita.