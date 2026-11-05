Ecclesia Syracusana, nuovi corsi gratuiti per gli operatori del turismo e della cultura

Cultura · Beni Culturali

L’ufficio per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Siracusa, guidata da don Helenio Schettini, promuove nuovi percorsi di formazione rivolti agli operatori del turismo e dei beni culturali ecclesiali nell’ambito di Ecclesia Syracusana.

Gli appuntamenti di quest’anno sono promossi in collaborazione con gli istituti culturali dell’Arcidiocesi: Archivio storico diocesano, Museo diocesano e Biblioteca Arcivescovile Alagoniana. Le iniziative saranno dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla costruzione di nuove competenze: “Oltre lo Sguardo – L’accessibilità dei beni culturali” e “Agorà – Laboratorio di cultura condivisa”.

“Siamo lieti anche quest’anno di rinnovare l’appuntamento con Ecclesia Syracusana – ha spiegato il direttore per la Pastorale del turismo, don Schettini -. Si tratta di un’occasione per gli operatori della cultura di poter partecipare a dei momenti di approfondimento. Sarà possibile aderire gratuitamente prenotando all’indirizzo e-mail della pastorale Turismo. Gli incontri previsti per Agorà, Laboratorio di cultura condivisa, permetteranno di acquisire strumenti della collaborazione pubblico-privato, ma anche di project management”.

I corsi, a partecipazione gratuita, offriranno ai corsisti strumenti teorici e pratici per approfondire il tema della progettazione condivisa, con particolare attenzione alle forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

In particolare, il laboratorio Agorà – Laboratorio di cultura condivisa prevede, due moduli teorici che si svolgeranno online e due appuntamenti laboratoriali. Lunedì 9 novembre, alle ore 20, sarà la volta del modulo teorico Il principio di sussidiarietà orizzontale e l’avvento dell’amministrazione condivisa, mentre martedì 10 novembre, sempre alle ore 20, sarà affrontato il tema Strumenti giuridici e operativi della collaborazione pubblico-privata. I due appuntamenti si potranno seguire sulla piattaforma Zoom dopo aver comunicato la propria partecipazione all’indirizzo pastoraleturismosiracusa@gmail.com, indicando nome, cognome.

La parte laboratoriale proseguirà lunedì 23 novembre con l’incontro Dall’idea al progetto: elementi di project management e martedì 24 novembre con Progettare insieme: dalla teoria alla pratica. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e su prenotazione.