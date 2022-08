Ecco tutti i candidati in Sicilia alla Camera e al Senato. Sei posti in tutto per Siracusa, ecco chi prova la corsa verso Roma

Ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali delle consultazioni del 25 settembre e si notano le candidature di leader come Giorgia Meloni (alla Camera a Palermo e Catania), Giuseppe Conte (Camera a Palermo) e Carlo Calenda (Senato a Palermo); il derby tra i fratelli Craxi, con Bobo che corre nel capoluogo per il collegio uninominale alla Camera per il Pd e Stefania lanciata da Forza Italia a Gela per il Senato (anche lei uninominale); le candidature a Marsala di Marta Fascina (Forza Italia), compagna di Silvio Berlusconi, e a Palermo di Nunzia Schilirò (Italexit), vicequestore nota per le posizioni contrarie al Green Pass.

Per quanto riguarda i nomi siracusani, oltre a Luca Cannata asso pigliatutto in provincia con la candidatura alla Camera al plurinominale e all’uninominale, ci sono anche il sindaco di Francofonte Daniele Lentini con Noi Moderati, l’ex ministro Lucia Azzolina con Impegno civico, Glenda Raiti con il Pd e Filippo Scerra per il M5S. Nella sfida 1 contro 1 (uninominale) oltre a Cannata e Azzolina ci sono anche l’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro (M5S) e l’assessore comunale a Siracusa Conci Carbone (Azione Iv).

ECCO TUTTI I CANDIDATI ALLA CAMERA IN SICILIA

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1. Collegio plurinominale P01 (Palermo) 5 seggi

Forza Italia: Giorgio Mulè, Ada Terenghi, Marcello Gualdani, Anna Maria Crocchiolo.

Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni, Gianluca Caramanna, Carolina Varchi, Giampiero Cannella.

Lega Salvini premier: Nino Minardo, Valeria Carmela Maria Sudano, Alessandro Pagano, Teresa Alesia.

Noi Moderati: Saverio Romano, Ilaria Cavo, Francesco Manniello, Federica Maria Salerno.

Partito Democratico: Peppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile.

Impegno Civico: Caterina Licatini, Andrea Giarrizzo, Dalila Nesci, Francesco D’Uva.

Verdi Sinistra: Marilena Grassadonia, Fabrizio Bocchino, Marta La Rosa, Gaetano Pace.

Movimento 5 Stelle: Giuseppe Conte, Valentina D’Orso, Davide Aiello, Daniela Morfino.

Azione Italia Viva: Davide Faraone, Luisa Lacolla, Alessandro Cucchiara, Laura Di Lorenzo.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Salvatore Geraci, Paola Monreale, Pio Siragusa, Giuseppina Coppola.

Italexit: Giuseppe De Santins, Valentina Serranò, Salvatore Longo, Corinne Latteur.

Unione Popolare con De Magistris: Simona Suriano, Ramon La Torre, Rosa Guagliardo, Davide Minio.

Forza Nuova: Agatino Sapia, Monica Grillo, Rocco Marcello Fazzolari, Natalina Fiore.

Collegio plurinominale P02 (Agrigento, Caltanissetta, Trapani) 4 seggi

Forza Italia: Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Mariadele Passalacqua.

Fratelli d’Italia: Carolina Varchi, Antonio Giordano, Eugenia Maria Roccella, Valfredo Porega.

Lega Salvini premier: Annalisa Tardino, Antonio Mazzeo, Gera Destro, Carmelo Pullara.

Noi Moderati: Antonella Vecchio, Domenico Scilipoti, Manuela Renieri, Calogero Palermo.

Partito Democratico: Peppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio, Martina Riggi.

Impegno Civico: Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo.

Verdi Sinistra: Antonella Ingianni, Alessandro Evola, Maria Grazia Riggi, Bruno Massa.

Movimento 5 Stelle: Ida Carmina, Filippo Giuseppe Perconti, Vita Martinciglio, Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone.

Azione-Italia Viva: Davide Faraone, Cristina Sciacca, Luigi De Vincenzi, Mariella Barraco.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Salvuccio Piero Bellanca, Jessica Fici, Salvatore Mazzullo, Maria Dalli Cardillo.

Italexit: Adriana Cavasino, Maurizio Michele Blò, Rossella Alfieri, Paolo Morsellino.

Unione Popolare con De Magistris: Piera Aiello, Rosario Gabriele Sorce, Ilenia, Rinoldo, Nicola Clemenza.

Forza Nuova: Pasquale Alba, Natalina Fiore, Gianfranco Antonio Leanza, Concetta Maria Catania.

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 2 Collegio plurinominale P01 (Enna, Messina) 3 seggi

Forza Italia: Margherita La Rocca, Michele Mancuso, Elia Francesca Martinico,

Fratelli d’Italia: Maurizio Leo, Carolina Varchi, Francesco Rizzo.

Lega Salvini Premier: Valeria Carmela Maria Sudano, Matteo Francilia, Annalisa Tardino.

Noi Moderati: Ilaria Cavo, Marcello Greco, Antonella Biancofiore.

Partito Democratico: Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Laura Giuffrida.

Impegno Civico: Francesco D’Uva, Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo.

Verdi Sinistra: Marilena Grassadonia, Andrea Carbone, Fulvia Privitera.

Movimento 5 Stelle: Angela Raffa, Salvatore Granata, Grazia D’Angelo, Alessandro Geraci.

Azione-Italia Viva: Gianni Palazzolo, Rosaria Moschella, Andrea Ferrara.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Valentina Costantino, Luciano Fumia, Francesca Draià, Rodolfo Gianmarco Lombardo.

Italexit: Valentina Serranò, Marcello Donato Lemma, Vincenza Bonasera.

Unione Popolare con De Magistris: Francesco Mucciardi, Simona Stracuzzi, Ivan Calì.

Forza Nuova: Monica Grillo, Giuseppe Bonanno Conti, Concetta Maria Catania, Gaetano Alessio Abate.

Collegio plurinominale P02 (Catania) 4 seggi

Forza Italia: Matilde Siracusano, Paolo Emilio Russo, Urania Papatheu, Giovanni Messina.

Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni, Manlio Messina, Rosanna Natoli, Gaetano Cardillo.

Lega Salvini Premier: Nino Minardo, Valeria Sudano, Anastasio Carrà, Angela Damigella.

Noi Moderati: Davide Gullotta, Francesca Pennisi, Pietro Canzonieri, Serena Gubernale.

Partito Democratico: Valentina Scialfa, Francesco Laudani, Cristina Buffa, Giuseppe Fisichella.

Impegno Civico: Lucia Azzolina, Andrea Giarrizzo, Roberta Alaimo, Antonio Lombardo.

Verdi Sinistra: Pierpaolo Montalto, Maria Palazzolo, Pietro Calderaro, Chiara Anastasi.

Movimento 5 Stelle: Luciano Cantone, Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo, Carmela Scuderi.

Azione Italia Viva: Giuseppe Castiglione, Laura Tuccitto, Elia Torrisi, Carlotta Costanzo.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Francesca Draià, Davide Vasta, Concetta Rapisarda, Antonio Danubio.

Italexit: Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Santo Musumeci, Elena Agata Malafarina.

Unione Popolare con De Magistris: Simona Suriano, Domenico Cosentino, Ines Salpietro, Arturo Pellegrino.

Forza Nuova: Monica Grillo, Rosario Pantò, Concetta La Delfa, Gianfranco Antonio Leanza.

Collegio plurinominale P03 (Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa) 4 seggi

Forza Italia: Paolo Emilio Russo, Bernadette Grasso, Giovanni Mauro, Chiara Quaranta.

Fratelli d’Italia: Giovanni Luca Cannata, Wanda Ferro, Gianfranco Rotondi, Eliana Longi.

Lega Salvini premier: Valeria Carmela Maria Sudano, Nino Minardo, Annalisa Tardino, Fabio Cantarella.

Noi Moderati: Daniele Lentini, Anna Maria Ajello, Giuseppe Frasi, Serena Gubernale.

Partito Democratico: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giovanni Spadaro, Valentina Aparo.

Impegno Civico: Lucia Azzolina, Francesco D’Uva, Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo.

Verdi Sinistra: Maria Teresa Iurato, Maurizio Nicolosi, Micol Liardo, Salvatore Mingardi.

Movimento 5 Stelle: Filippo Scerra, Vanessa Ferrei, Eugenio Saitta, Paola Brullo.

Azione-Italia Viva: Pietro Coppa, Bernadette Lo Bianco, Alberto Spitale, Concetta Piccione.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Luigi Fiumara, Concetta Rapisarda, Paolo Monaca, Romina Miano.

Italexit: Mario Michele Giarrusso, Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Federico Maria Giuseppe Donzelli, Sabrina Zaccaria.

Unione Popolare con De Magistris: Domenico Cosentino, Milena Angiletti, Filippo Schifano, Gina Tuzza.

Forza Nuova: Franco Aprile, Valeria Carmela Santanocito, Marco Vita, Alfia Russo.

Maggioritario

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1 Collegio uninominale U01 Palermo (Settacannoli)-Ustica

Gabriella Giammanco (centrodestra), Erasmo Palazzotto (Centrosinistra), Davide Aiello (M5S), Giuseppe Alessi (Azione Iv), Igor Gelarda (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Giuseppa Rita Militello (Italexit), Piera Aiello (Unione Popolare con De Magistris), Agatino Sapia (Forza Nuova).

Collegio uninominale U02 Palermo (Resuttana- San Lorenzo)-Monreale

Carolina Varchi (centrodestra), Vittorio Bobo Craxi (centrosinistra), Leonardo Salvatore Penna (M5S), Giuseppe Caltanisetta (Azione Iv), Gianluca Maria Calì (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Sonia Buglione (Italexit), Maria Grazia Carini (Unione Popolare con De Magistris), Natalina Fiore (Forza Nuova).

Collegio uninominale U03 Bagheria

Francesco Saverio Romano (centrodestra), Maria Saeli (centrosinistra), Daniela Morfino (M5S), Claudio Merlino (Azione Iv), Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Daniele Augello (Italexit), Fulvio Vassallo Paleologo (Unione Popolare con De Magistris), Alessio Gaetano Abate (Forza Nuova).

Collegio uninominale U04 Gela

Michela Vittoria Brambilla (centrodestra), Martina Riggi (centrosinistra), Dedalo Pignatone (M5S), Emanuele Maganuco (Azione Iv), Giampiero Modaffari (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Rossella Alfieri (Italexit), Giuseppe Carusotto (Unione Popolare con De Magistris), Alfia Russo (Forza Nuova).

Collegio uninominale U05 Agrigento

Calogero Pisano (centrodestra), Eleonora Sciortino (centrosinistra), Filippo Perconti (M5S), Leonardo Ciaccio (Azione Iv), Roberto Battaglia (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Maurizio Michele Blò (Italexit), Eleanna Durante (Unione Popolare con De Magistris), Pasquale Alba (Forza Nuova)

Collegio uninominale U06 Marsala

Marta Fascina (centrodestra), Antonio Ferrante (centrosinistra), Vita Martinciglio (M5S), Giulia Pantaleo (Azione Iv), Daniele Vito Mangiaracina (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Adriana Cavasino (Italexit), Davide Licari (Unione Popolare con De Magistris), Concetta Maria Catania (Forza Nuova):

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 2

Collegio uninominale U01 Ragusa

Nino Minardo (centrodestra), Gigi Bellassai (centrosinistra), Eugenio Saitta (M5S), Salvatore Liuzzo (Azione Iv), Salvatore Giuseppe Canzoniere (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Luigi Melilli (Italexit), Giuseppe Zisa (Unione Popolare con De Magistris), Franco Aprile (Forza Nuova).

Collegio uninominale U02 Catania

Valeria Carmela Maria Sudano (centrodestra), Emiliano Abramo (centrosinistra), Luciano Cantone (M5S), Vincenza Ciraldo (Azione Iv), Ludovico Balsamo (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Luigi Savoca (Italexit), Damiano Francesco Cucè (Unione Popolare con De Magistris), Monica Grillo (Forza Nuova).

Collegio uninominale U03 Acireale

Francesco Maria Salvatore Ciancitto (centrodestra), Chiara Guglielmino (centrosinistra), Giovanni Carlo Amato (M5S), Angelica Prestianni (Azione Iv), Santo Orazio Primavera (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Elena Agata Malafarina (Italexit), Ermelina Majorana (Unione Popolare con De Magistris), Valeria Carmela Santanocito (Forza Nuova).

Collegio uninominale U04 Siracusa

Luca Giovanni Cannata (centrodestra), Lucia Azzolina (centrosinistra), Maria Concetta Di Pietro (M5S), Concetta Carbone (Azione Iv), Luigi Fiumara (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Giovanni Calleri (Italexit), Nicola Candido (Unione Popolare con De Magistris), Marco Vita (Forza Nuova).

Collegio uninominale U05 Barcellona Pozzo di Gotto

Tommaso Calderone (centrodestra), Giuseppe Arena (centrosinistra), Katia Baglio (M5S), Fabrizio Pulvirenti (Azione Iv), Valentina Costantino (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Mario Pietro Coppolino (Italexit), Gaspare Distefano (Unione Popolare con De Magistris), Giuseppe Bonanno Conti (Forza Nuova).

Collegio uninominale U06 Messina

Matilde Siracusano (centrodestra), Felice Calabrò (centrosinistra), Grazia D’Angelo (M5S), Letteria Modica (Azione Iv), Francesco Gallo (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Carlo Spanò (Italexit), Francesco Mucciardi (Unione Popolare con De Magistris), Concetta la Delfa (Forza Nuova).

E TUTTI I CANDIDATI AL SENATO IN SICILIA

Il deputato regionale uscente di Melilli, Daniela Ternullo, seconda dopo Micciché. L’ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo terzo in Sicilia occidentale ma dietro Calenda e Bellanova. Stefania Prestigiacomo dovrebbe lasciare Montecitorio per traslocare a Palazzo Madama e il Pd potrebbe portare Antonio Nicita (figlio di Santi) nuovamente per un posto a Roma, lui che dal 2014 al 2020 è stato Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. All’Uninominale la sfida coinvolge Paolo Amenta (Pd) e Pino Pisani (M5S).

PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1

Collegio plurinominale P01 (Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani) 5 seggi

Forza Italia: Giovanni Miccichè, Daniela Ternullo, Nicola Li Causi, Rosalia Pennino.

Fratelli d’Italia: Carmela Bucalo, Francesco Scarpinato, Giovanna Petrenga, Mario Ravetto.

Lega Salvini Premier: Giulia Bongiorno, Mimmo Turano, Marika Hobs, Francesco Di Giorgio.

Noi Moderati: Maria Giuseppa Castiglione, Silvano Bonanno, Gabriella Capizzi, Domenico Incardona.

Partito Democratico: Annamaria Furlan, Rosario Filoramo, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi.

Impegno Civico: Loredana Russo, Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone, Sergio Vaccaro.

Verdi Sinistra: Massimo Fundarò, Giuseppe Barbera, Fabio Ruvolo, Angela Marino.

Movimento 5 Stelle: Roberto Scarpinato, Concetta Damante, Pietro Lorefice, Maria Bellavia.

Azione-Italia Viva: Carlo Calenda, Teresa Bellanova, Giancarlo Garozzo, Concetta De Pasquale.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Dafne Musolino, Carmelo Satta, Annalisa Miano, Luigi Cino.

Italexit: Nunzia Alessandra Schilirò, Giuseppe Sottile, Giuliana Maria Fundarò, Salvatore Ferrara.

Unione Popolare con De Magistris: Alessandra Contino, Francesca Campanella, Antonia Monreale, Marcello Bartolotta.

Forza Nuova : Carmelo Lombardo, Letizia Badalamenti, Aldo Grasso, Maria Fiore.

Collegio plurinominale PO2 (Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa) 5 seggi

Forza Italia: Stefania Prestigiacomo, Antonino Scilla, Loredana Messina, Giacobbe Giovanni Giacobbe.

Fratelli d’Italia: Sebastiano Nello Musumeci, Carmela Bucalo, Salvo Pogliese, Giovanna Petrenga.

Lega Salvini Premier: Nino Germanà, Giulia Bongiorno, Orazio Ragusa, Sonia Grasso.

Noi Moderati: Mario Luciano Brancato, Antonia Portorivo, Gianfranco Melillo, Doriana Politanò.

Partito Democratico: Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonia Russo.

Impegno Civico: Fabrizio Trentacoste, Cinzia Leone, Vincenzo Drago, Loredana Russo.

Verdi Sinistra: Alessandra Minniti, Giovanni Gioli Vindigni, Maria Germanà, Fabio Ruvolo.

Movimento 5 Stelle: Barbara Floridia, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Federico Piccitto.

Azione Italia Viva: Anna Maria Parente, Gaetano Armao, Giusi Provino, Pierfrancesco Torrisi.

Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia: Cateno De Luca, Dafne Musolino, Giuseppe Lombardo, Lorenzina Grasso.

Italexit: Giuseppe Sottile, Carmen Minutoli, Giuseppe Indorato, Letizia Licitra.

Unione Popolare con De Magistris: Luca Antonio Cangemi, Dolores Dessì, Goffredo D’Antona, Ivana Maria Parisi.

Forza Nuova: Maria Fiore, Giuseppe Aleppo, Carmela Montagno Castagnola, Giuseppe Siciliano.

MAGGIORITARIO

Collegio uninominale U01 Palermo

Mario Barbato (centrodestra), Ninni Terminelli (Pd), Dolores Bevilacqua (M5S), Giusi Provino (Azione Iv), Antonella Panzeca (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Nunzia Alessandra Schilirò (Italexit), Giovanni Maniscalco (Unione Popolare con De Magistris), Letizia Badalamenti (Forza Nuova).

Collegio uninominale U02 Marsala

Raoul Russo (centrodestra), Stefania Marascia (Pd), Giuseppe Chiazzese (M5S), Giovanni Bavetta (Azione Iv), Tommaso Gargano (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Riccardo Santangelo (Italexit), Susanna Caracci (Unione Popolare con De Magistris), Carmela Castagnola Montagno (Forza Nuova).

Collegio uninominale U03 Gela

Stefania Craxi (centrodestra), Marina Castiglione (Pd), Pietro Lorefice (M5S), Michele Termini (Azione Iv), Marzia Maniscalco (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Maria Caterina Sciacca (Italexit), Nicola Puleo (Unione Popolare con De Magistris), Carmelo Lombardo (Forza Nuova).

Collegio uninominale U04 Catania

Sebastiano Nello Musumeci (centrodestra), Orazio Arancio (Pd), Giuseppina Rannone (M5S), Tiziana D’Anna (Azione Iv), Cateno De Luca (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Goffredo D’Antona (Unione Popolare con De Magistris), Giuseppe Aleppo (Forza Nuova).

Collegio uninominale U05 Siracusa

Salvatore Sallemi (centrodestra), Paolo Amenta (Pd), Giuseppe Pisani (M5S), Mariana Buscema (Azione Iv), Antonio Guastella (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Giorgio Piccione (Unione Popolare con De Magistris), Maria Fiore (Forza Nuova).

Collegio uninominale U06 Messina

Carmela Bucalo (centrodestra), Antonia Russo (Pd), Barbara Floridia (M5S), Emiliano Lazzaro Papina (Azione Iv), Dafne Musolino (Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia), Giuseppe Sottile (Italexit), Dolores Dessì (Unione Popolare con De Magistris), Giuseppe Siciliano (Forza Nuova).