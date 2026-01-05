Eclissi di Sole e di Luna, il 2026 pronto a oscurare il cielo: cosa vedremo

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati di astronomia e per chi ama osservare il cielo. Il calendario degli eventi astronomici 2026 è ricco di appuntamenti imperdibili: eclissi di Sole e di Luna, piogge di stelle cadenti, pleniluni particolari, una Superluna e suggestive congiunzioni planetarie.

Un anno che inviterà milioni di persone a guardare il cielo con il naso all’insù.

Eclissi di Sole 2026: il grande evento del 12 agosto

L’evento astronomico più atteso del 2026 sarà senza dubbio la eclissi di Sole del 12 agosto 2026. Si tratterà di un fenomeno di risonanza mondiale.

Alle 15:34 UTC (18:34 ora italiana) la Luna inizierà a coprire il disco solare. Dall’Italia l’eclissi sarà parziale, ma comunque spettacolare: al momento di massimo oscuramento il Sole risulterà coperto per circa il 74%.

Anche se non totale alle nostre latitudini, l’eclissi del 12 agosto rappresenta uno degli eventi più affascinanti dell’intero calendario astronomico del 2026.

Eclissi di Luna: cielo scuro e colori insoliti

Pochi giorni dopo l’eclissi solare, il cielo offrirà un altro spettacolo suggestivo. Il 28 agosto 2026 si verificherà una eclissi di Luna quasi totale, con un oscuramento che raggiungerà il 96,2%.

Il fenomeno sarà visibile per oltre tre ore, dalle 02:33 alle 05:51 GMT, durante le quali la Luna attraverserà il cono d’ombra della Terra. Il nostro satellite assumerà un colore arancione intenso, diverso dal classico rosso delle eclissi lunari totali.

Piogge di stelle cadenti 2026: Perseidi e Geminidi

Tra gli eventi astronomici più amati, anche nel 2026 non mancheranno le piogge di stelle cadenti.

Le Perseidi, note come Lacrime di San Lorenzo, raggiungeranno il picco tra il 12 e il 13 agosto 2026, in una situazione particolarmente favorevole: la notte sarà vicina al novilunio, garantendo cieli più bui e condizioni ideali per l’osservazione.

A dicembre sarà invece il turno delle Geminidi, con il massimo previsto tra il 13 e il 14 dicembre, uno degli sciami meteorici più intensi dell’anno.

I pleniluni del 2026 e la Luna Blu

Nel 2026 il cielo ci regalerà 13 pleniluni, ognuno associato a un nome tradizionale che richiama cicli naturali e stagionali. In alcuni casi, come quest’anno, si verifica anche un evento particolare: un plenilunio “extra”.

Quando in uno stesso mese si verificano due Lune Piene, la seconda viene chiamata Luna Blu, un evento raro che affascina osservatori e fotografi.

La Superluna di dicembre 2026

Bisognerà attendere la fine dell’anno per ammirare la Superluna Piena del 2026. L’appuntamento è fissato per il 24 dicembre, alle 02:29 GMT (03:39 ora italiana).

Sarà l’unica Superluna dell’anno e coinciderà con una distanza minima della Luna dalla Terra: appena 356.047 km dal perigeo. Il risultato sarà una Luna visivamente più grande e luminosa, capace di rendere magica la notte di Natale.

Baci celesti e congiunzioni planetarie

Il 2026 sarà ricco anche di baci celesti, ovvero incontri ravvicinati tra pianeti e satelliti che impreziosiscono il cielo notturno.

Tra i più suggestivi:

Luna e Venere il 24 marzo e il 9 giugno

Giove e Urano, visibili molto vicini nel cielo di ottobre

Una congiunzione planetaria tripla in aprile, con Marte, Saturno e Nettuno protagonisti

Eventi che offriranno splendide occasioni di osservazione anche con piccoli telescopi o semplicemente a occhio nudo.

Un anno da segnare in calendario

Il calendario degli eventi astronomici 2026 è tra i più ricchi degli ultimi anni. Tra eclissi, stelle cadenti, Superluna e congiunzioni planetarie, il cielo promette spettacoli continui e momenti di grande suggestione.

Un invito, mese dopo mese, a rallentare e alzare lo sguardo verso l’universo.