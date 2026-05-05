ECOExpo26, Melilli apre all’innovazione e alla sostenibilità: inaugurazione con Galimberti e ospiti del cinema

Melilli si prepara ad accogliere ECOExpo26, l’evento dedicato alla sostenibilità, al territorio e allo sviluppo futuro, promosso dalla Fondazione Museo Pino Valenti. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 16:30 nel cortile interno del Palazzo Municipale, in piazza Campidoglio.

All’apertura prenderanno parte il sindaco, on. Giuseppe Carta, le principali autorità istituzionali, rappresentanti del mondo scolastico e culturale, insieme ai partner dell’iniziativa, tra cui il presidente della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli e il direttore artistico.

L’avvio della manifestazione segnerà l’inizio di quattro giorni intensi di incontri, panel, eventi culturali e momenti di confronto, tutti incentrati sui temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del territorio, del turismo e delle prospettive di sviluppo.

Ricco il programma della giornata inaugurale: tra gli appuntamenti più attesi la lectio magistralis del professor Umberto Galimberti dal titolo “La bellezza, legge segreta della vita”, momento di riflessione culturale di grande rilievo.

Spazio anche al cinema e alla promozione del territorio con il panel “Melilli set cinematografico: Un milione di giorni”, che vedrà la partecipazione del regista Manuel Giliberti e dell’attrice Mita Medici. A seguire, in serata, la proiezione del film “Un milione di giorni”, alla presenza degli stessi protagonisti.

ECOExpo26 si conferma così un appuntamento strategico per il territorio, capace di coniugare cultura, ambiente e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare l’identità di Melilli e proiettarla verso un futuro sempre più sostenibile.