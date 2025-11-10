“Ecofonti in tutti gli istituti superiori e negli impianti sportivi di Siracusa”, la proposta del consigliere comunale Damiano De Simone

Un’idea nata tra i banchi di scuola diventa proposta per tutta la città: la giovane Francesca Greco, Presidente della Consulta scolastica del Liceo Artistico “Gagini” di Siracusa, ha lanciato un’iniziativa concreta contro l’uso eccessivo della plastica monouso, proponendo l’installazione di un’ecofonte all’interno del proprio istituto.

Il Consigliere comunale di Forza Italia Damiano De Simone ha accolto con entusiasmo la proposta, decidendo di farsene portavoce in Consiglio comunale. Insieme, intendono estendere l’iniziativa non solo a tutti gli istituti scolastici superiori della città, ma anche agli impianti sportivi comunali.

«Francesca ha dato un esempio di cittadinanza attiva – dichiara De Simone – dimostrando come le nuove generazioni possano essere motore di cambiamento. Portare l’idea delle ecofonti anche negli impianti sportivi significa ampliare il valore educativo e ambientale di questa proposta, toccando i luoghi della formazione, della crescita e dell’inclusione sociale.»

L’obiettivo è quello di promuovere un approccio sostenibile nella quotidianità dei giovani e della comunità tutta, riducendo l’utilizzo della plastica, incentivando l’uso delle borracce e sensibilizzando al rispetto dell’ambiente.

Una mozione sarà presentata in Consiglio comunale per impegnare l’Amministrazione ad avviare il percorso, coinvolgendo le scuole, le associazioni e le strutture sportive, per una Siracusa sempre più attenta all’ambiente e alle buone pratiche civiche.