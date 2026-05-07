Economia del mare e industria: Siracusa fa squadra, firmato il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo sostenibile del territorio

Siracusa punta sull’economia del mare e sulla sinergia tra porto, industria, energia e logistica per contribuire allo sviluppo sostenibile. A firmare l’accordo: Confindustria Siracusa, IRSAP, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

L’intesa nasce con un obiettivo preciso: mettere “a sistema” i principali asset strategici del territorio per la crescita, competitività, attrazione di investimenti e valorizzare la vocazione marittima dell’area siracusana, in coerenza con le politiche europee, nazionali e regionali sulla Blue Economy e la transizione ecologica.

Tra le priorità del Protocollo figurano il rafforzamento dell’interazione tra portualità, industria, energia, ricerca e innovazione; il sostegno alla transizione ecologica ed energetica, la riqualificazione delle aree industriali, lo sviluppo di nuove competenze e attrazione di risorse finanziare nel territorio per investimenti pubblici e privati.

Un accompagnamento strategico sarà svolto in partnership con Confindustria Sicilia per potenziare la capacità di intercettare opportunità di finanziamento a livello europeo, nazionale e regionale.

Confindustria Siracusa, quale soggetto capofila del partenariato, avrà il compito di coordinare le attività e mantenere il dialogo istituzionale con la Regione Siciliana e l’Unione europea.

L’accordo resta aperto all’adesione di ulteriori soggetti Istituzionali e rappresentativi del territorio, con un’ambizione chiara di fare di Siracusa un laboratorio avanzato di sviluppo sostenibile e innovazione industriale nel Mediterraneo.