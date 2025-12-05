Economia e territorio, BCC Pachino investe in Sicilia

Il Credito Cooperativo sta vivendo una fase di rinnovamento che guarda alla modernizzazione dei servizi senza perdere il legame profondo con la comunità. Queste le novità emerse dal dialogo con Vincenzo G. Spampinato, Direttore Area Mercato della BCC di Pachino. Le novità introdotte dal Gruppo BCC Iccrea – dalla digitalizzazione ai processi più rapidi – stanno già migliorando l’operatività della banca e l’esperienza dei clienti.

Spampinato sottolinea come il sostegno all’economia reale resti al centro della missione della BCC, soprattutto in un contesto economico complesso e incerto che richiede presenza, ascolto e strumenti mirati per famiglie, giovani, imprese e settore agricolo. La trasformazione digitale, aggiunge, non sostituisce la relazione, ma la rafforza rendendo i servizi più accessibili e sicuri.

Guardando al territorio di Pachino e della zona sud, il direttore parla di un’economia dinamica ma fragile, che necessita di investimenti, accompagnamento e fiducia. La BCC, afferma, continuerà a essere un presidio stabile, puntando su solidità, innovazione e un rapporto diretto con la comunità.

“Restare vicini alle persone — conclude — è la nostra vera forza e la nostra direzione per il futuro”.