Cultura · sabato

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Libri, autori e storie del territorio. A Melilli nasce l’Eco Book Festival, alla sua prima edizione, con il titolo “Ecopoesie del legame: radici, rigenerazione, racconti”. È un nuovo percorso culturale che da novembre 2026 a gennaio 2027 porterà appuntamenti a Melilli e a Villasmundo.

Si parte sabato 21 novembre, alle 18, al Mu.S.A. di Melilli, con la presentazione del libro del professore Paolo Magnano “Melilli – Storia, cultura, tradizioni, personaggi”. È un viaggio nella storia e nell’identità della comunità melillese.

Durante l’incontro verrà presentato anche il calendario completo del festival, con tutti gli appuntamenti dei prossimi mesi.