Edificio abbandonato e occupato, completate le operazioni di sgombero. Un occupante sarà espulso

Sono terminate nel pomeriggio di ieri le operazioni di sgombero di un immobile, sito in via Adua ad Augusta, in totale stato di abbandono. All’interno dell’edificio è stato trovato un cittadino extracomunitario di origine nigeriana che occupava illegalmente l’immobile in questione.

Lo straniero, privo di un valido titolo di soggiorno sul territorio nazionale, è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura e, dopo i necessari accertamenti, sarà accompagnato presso un CPR dell’Isola per il successivo rimpatrio.

Per quanto riguarda l’immobile, si è proceduto alla verifica e alla necessaria messa in sicurezza dei luoghi da parte dei Vigili del Fuoco che, tra il vario materiale trovato all’interno, hanno anche rinvenuto alcune bombole del gas.

La ditta incaricata dal comune megarese per la bonifica dei luoghi ha pulito gli ambienti liberandoli anche dalla spazzatura accumulata nel tempo.

Al termine di tutte le operazioni, i locali, definitivamente messi in sicurezza, sono stati chiusi dalla ditta incaricata dai proprietari dell’immobile per renderli inaccessibili a terzi che potrebbero nuovamente occuparli abusivamente.