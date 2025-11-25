Edilizia, Ance Siracusa organizza un seminario su detrazioni, compensazioni e Conto Termico 3.0

ANCE Siracusa, in collaborazione con Confindustria Siracusa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e la casa editrice Lefebvre Giuffrè, promuove un importante seminario tecnico dal titolo “Aggiornamenti Normativi su Detrazioni, Compensazioni e Conto Termico 3.0 — Focus su IVA in edilizia”. L’iniziativa si terrà il 27 novembre 2025, dalle 15 alle 19, nella Sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa, in Viale Scala Greca 282.

L’evento nasce dall’esigenza, sempre più sentita nel settore delle costruzioni, di fare chiarezza sul quadro normativo in continua evoluzione e sulle novità introdotte a livello fiscale ed energetico. Nel corso del seminario saranno illustrati gli aggiornamenti relativi alle detrazioni edilizie, alle regole sulle compensazioni e alle nuove opportunità collegate al Conto Termico 3.0.

Una sessione specifica sarà dedicata agli aspetti IVA in edilizia, tema di grande attualità per la complessità interpretativa e la frequenza dei recenti interventi legislativi.

I lavori saranno arricchiti dagli interventi di esperti di primo piano: Renato Portale, Presidente della Commissione IVA e Imposte Indirette del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; Santina Calafiore, Dottore Commercialista e consulente fiscale di ANCE Siracusa.

A moderare l’incontro sarà Luigi Ferrarini, Presidente dei Revisori contabili di Confindustria Siracusa e ANCE Siracusa, nonché Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le opportunità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio, comprendere le imminenti modifiche normative e acquisire indicazioni pratiche utili per l’attività quotidiana di imprese e professionisti.