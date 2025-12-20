Edilizia in crisi, l’allarme della Fillea Cgil di Siracusa: “Senza nuove risorse il settore rischia il blocco”

La leader della Fillea Cgil provinciale, Eleonora Barbagallo, lancia l’allarme sul futuro dell’edilizia locale. Preoccupazioni basate sia a seguito delle costanti visite nei cantieri, sia sulla scorta dei numeri consegnati dalla Cassa Edile che indicano una situazione di progressiva sofferenza.

“Il nostro settore che, vorrei ricordare, è trainante per l’economia, rischia di avere un brusco arresto. Dopo aver vissuto un periodo florido (in cui addirittura non c’era più manodopera disponibile) grazie al super bonus e al Pnrr, ora si va incontro al nulla, se mi si fa passare il termine. Il 31 agosto 2026 si esaurirà il flusso del Pnrr e né il Governo nazionale né quello regionale hanno previsto risorse che sostengano il lavoro del settore”. Il calo degli incentivi – precisa ancora Barbagallo – è insostenibile soprattutto per le piccole e medie imprese, soprattutto a causa del caro-materiali. A riprova che l’allarme lanciato sia concreto, la sindacalista sciorina alcuni dati forniti dalla Cassa Edile: “Fino allo scorso anno i lavoratori attivi erano 7.164; quest’anno, sono stati 6.429; il monte salari totale è passato dagli oltre 77 milioni ai poco più di 72.800.000, con una perdita del 22%. Per questo ci impensierisce il futuro del comparto. In questo scenario occorre poi inserire anche la zona industriale dove l’edilizia è uno dei settori principali legati alla manutenzione e dove non c’è sentore di nuovi cantieri”.

Eleonora Barbagallo rileva come lo stop dell’edilizia comporti porti con sé la crisi di tutto l’indotto del settore, dall’impiantistica ai serramenti etc etc. “Non possiamo non rivolgere un sollecito alle Amministrazioni locali che potrebbero proporre una valida prospettiva se solo avviassero celeri iter per opere pubbliche. Penso, ad esempio, al Libero Consorzio e quindi alla manutenzione degli edifici scolastici ormai divenuta improcrastinabile dopo tanti anni di stop…. credo che nessuno abbia dimenticato quanto accaduto all’Alberghiero e fortunatamente il crollo è avvenuto in un giorno in cui l’Istituto era vuoto per uno sciopero degli studenti”.