Educare contro lo spreco alimentare: il Rotary Club Siracusa Monti Climiti incontra gli studenti dell’Archia

Secondo la FAO, ogni anno nel mondo vengono sprecate oltre 1,5 miliardi di tonnellate di cibo, per un valore economico che sfiora i 1.200 miliardi di dollari. Un terzo della produzione alimentare globale finisce così perduto; in Italia il costo supera i 13 miliardi di euro l’anno, con oltre la metà dello spreco concentrato nelle case.

Un fenomeno che non è soltanto etico, ma anche economico e ambientale: lo spreco alimentare comporta infatti un enorme dispendio di risorse e contribuisce in modo significativo alle emissioni. Non a caso, se fosse uno Stato, sarebbe il terzo al mondo per emissioni, dopo Stati Uniti e Cina.

Da queste premesse nasce l’impegno del Rotary International, che tra le proprie finalità promuove progetti a favore della comunità, della sostenibilità e dell’educazione. In questo solco si inserisce l’iniziativa del Rotary Club Siracusa Monti Climiti, realizzata con il contributo dei giovani del Rotaract.

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Archia” di Siracusa e coordinato dall’ingegner Antonino Di Miceli, ha puntato a sensibilizzare i più giovani sul tema dello spreco alimentare attraverso un approccio dinamico e partecipativo.

Guidati dai ragazzi del Rotaract — Cristina Argentino, Noemi Messina e Seby Cavallaro — e supportati da contenuti audiovisivi coinvolgenti, gli studenti hanno animato un dibattito vivace, approfondendo le principali criticità e rielaborandole in elaborati grafici ricchi di spunti e riflessioni.

A completare l’esperienza, una scenetta educativa in cui i ragazzi hanno rappresentato, con leggerezza ed efficacia, le corrette proporzioni alimentari, trasformando l’apprendimento in un momento di condivisione e creatività. A chiudere l’incontro è stato il presidente del club, Salvo Assenza, che ha consegnato ai partecipanti un gadget serigrafato con i loghi dei due club Rotary.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione della dirigente scolastica, prof.ssa Valeria Nicosia, dell’insegnante referente Lucia Maddalena e di tutto il corpo docente coinvolto, che ha accompagnato gli alunni in un percorso educativo tanto attuale quanto necessario.