Eleonora Barbagallo nuovo segretario della Fillea Cgil di Siracusa, prima donna alla guida degli edili

Si è svolta nella serata di mercoledì 22 novembre l’assemblea generale della Fillea Cgil di Siracusa, chiamata a eleggere il successore di Salvo Carnevale. Con il voto unanime dell’assemblea generale, Eleonora Barbagallo è stata eletta segretaria generale della Fillea-Cgil di Siracusa.

Prima donna della storia in Sicilia a guidare la categoria degli edili della Cgil, 41enne, diplomata geometra, specializzata tecnica di cantiere del restauro, entra nel mondo del lavoro nel 2004, proprio come restauratrice, iscritta alla Fillea dallo stesso anno, inizia a diventare attivista della categoria nel 2008. Entra in segreteria provinciale nel 2014.

“Una donna di cantiere che dopo un percorso da iscritta, attivista e dirigente, diventa segretaria generale, è proprio una bella storia che rende merito al lavoro collettivo della Fillea-Cgil di questi anni” – ha commentato Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea-Cgil che ha concluso i lavori.

“È stata una emozione grandissima e spero di ripagare la fiducia dell’assemblea generale di una categoria importante come quella degli edili della CGIL che oggi mi ha eletto” – Le prime parole di Eleonora Barbagallo, neo segretaria.

Oltre alle dimissioni per fine mandato di Salvo Carnevale, eletto in luglio in segreteria regionale della Fillea Cgil Sicilia, si è dimesso dalla segreteria provinciale anche Giovanni Fruciano, storico rappresentante sindacale della Buzzi Unicem di Augusta, chiamato a nuovi incarichi di stabilimento.