Eletta a Siracusa Laura Abbadessa nuovo presidente della Democrazia Cristiana in Sicilia

Laura Abbadessa è il nuovo presidente della Democrazia Cristiana in Sicilia; subentra a Carmelo Pullara che si era dimesso alcuni mesi fa. L’elezione è avvenuta ieri pomeriggio, a Siracusa, al termine della riunione del comitato regionale della DC, durante il convegno organizzato dal deputato regionale Carlo Auteri per presentare il proprio ingresso nel partito.

“Sarò una presidente vicina alla nostra comunità, con particolare attenzione ai giovani, fedele ai nostri valori e determinata a riscoprire lo spirito autentico della tradizione democristiana: quella che mette al centro la persona, riconosce la forza della comunità, si fonda sulla Costituzione e si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa”, dichiara Laura Abbadessa.

“Vogliamo che la Democrazia Cristiana torni a essere la casa naturale di chi crede nel valore della persona, del lavoro, della solidarietà e della responsabilità. Una casa aperta, inclusiva, capace di ascoltare e rappresentare tutti, senza lasciare indietro nessuno. Crediamo con forza – prosegue Laura Abbadessa – nella parità di genere come fondamento di una società davvero giusta: non solo come principio da affermare, ma come realtà da costruire ogni giorno, garantendo pari opportunità, valorizzando i talenti femminili e promuovendo una piena partecipazione delle donne in ogni ambito della vita sociale, politica ed economica”.

“Ringraziamo Carmelo Pullara per l’impegno profuso in questi mesi – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC -. Adesso il testimone viene raccolto da Laura Abbadessa, una donna che incarna i valori della DC, e che, siamo certi, con la sua competenza e il suo

entusiasmo, proseguirà l’ottimo lavoro portato avanti dal suo predecessore”.

“Con l’elezione di una donna per la prima volta alla carica di presidente, il partito compie una scelta di valore simbolico e politico – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC –,

riaffermando il proprio impegno per la parità di genere e il rinnovamento della classe dirigente e Laura Abbadessa con le sue capacità saprà fare certamente la differenza”.

All’incontro hanno partecipato anche i deputati regionali, gli assessori e i dirigenti della Democrazia Cristiana.