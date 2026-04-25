Eletti segretaria e presidente del Pd a Siracusa: Matilde Di Giovanni e Riccardo Gionfriddo

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 aprile l’assemblea cittadina del PD di Siracusa ha provveduto ad eleggere la segretaria ed il presidente. Cariche rimaste vacanti dopo lo stallo verificatosi nel congresso cittadino del maggio scorso con un risultato di perfetta parità, risultante a seguito di un riconteggio dovuto all’annullamento del voto online.

La segretaria cittadina del PD sarà Matilde Di Giovanni, nome individuato come garante della più ampia condivisione tra le aree del partito, a seguito del ritiro dei due precedenti candidati per favorire una soluzione unitaria. Riccardo Gionfriddo sarà invece il presidente dell’assemblea cittadina. L’elezione è avvenuta per acclamazione data l’unicità della candidatura congiunta.

Il Pd sembra abbia ritrovato l’unità dopo il caos derivato dall’elezione di Alessandro Dierna, la scorsa estate, che aveva battuto Maria Grazia Ficara. L’area Marziano e l’area Cutrufo-Bonomo avrebbero trovato la quadra lasciando – nuovamente – in minoranza Tiziano Spada e i giovani Dem, senza la forza di eleggere da soli il segretario che invece sarebbe stato individuato nella figura dell’avvocato Di Giovanni. Ma quanto accaduto all’interno del Pd sta lasciando strappi (come l’uscita del sindaco di Canicattini Paolo Amenta) che ora dovranno essere ricuciti.