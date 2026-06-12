Elezioni a Lentini, Fisicaro presenta un esposto in Procura: “Accettiamo la sconfitta, ma servono chiarezza e verifiche”

A pochi giorni dalle elezioni amministrative che hanno portato all’elezione di Enzo Pupillo alla guida del Comune di Lentini, l’ex candidato sindaco Giuseppe Fisicaro torna sulla tornata elettorale annunciando la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa per chiedere accertamenti su una serie di presunte irregolarità riscontrate durante le operazioni di voto, scrutinio e verbalizzazione dei risultati.

La conferenza stampa si è tenuta questa mattina a Lentini. Fisicaro ha precisato fin da subito di non voler mettere in discussione il risultato delle urne né la vittoria del nuovo sindaco, ma di voler ottenere piena chiarezza su alcuni aspetti che, a suo dire, presenterebbero significative anomalie.

“Abbiamo presentato l’esposto l’8 giugno. Non vogliamo cercare a tutti i costi dei colpevoli e accettiamo il risultato elettorale, ma riteniamo giusto che venga fatta chiarezza. Ci sono elementi che meritano approfondimenti e verifiche perché potrebbero avere inciso sull’esito finale di alcune assegnazioni“, ha dichiarato.

Al centro delle contestazioni vi è innanzitutto una discrepanza numerica tra il totale dei votanti e quello delle schede scrutinate. Secondo i dati richiamati da Fisicaro, a Lentini avrebbero votato 10.141 elettori, mentre le schede scrutinate sarebbero risultate 10.045, con una differenza di 96 voti che la coalizione chiede di chiarire.

Ma il punto politicamente più rilevante riguarda il premio di maggioranza. Secondo quanto sostenuto dall’ex candidato sindaco, la coalizione che sostiene Enzo Pupillo avrebbe ottenuto il premio per un margine estremamente ridotto.

“Il premio di maggioranza oggi ballerebbe per pochissimi voti. Parliamo di una differenza che potrebbe essere nell’ordine di appena 16 preferenze. È evidente che in una situazione del genere ogni singolo voto assume un peso determinante“, ha spiegato.

Nell’esposto vengono segnalate presunte discrasie emerse in diverse fasi del procedimento elettorale. Secondo Fisicaro, i verbali delle 31 sezioni elettorali non sarebbero tutti compilati in maniera corretta e in 13 seggi sarebbe stata formalmente richiesta l’apertura delle tabelle di scrutinio per verificare eventuali incongruenze nei conteggi.

Tra le anomalie indicate vi sarebbero differenze tra il numero dei votanti e quello delle schede effettivamente scrutinate, l’assenza di alcuni dati necessari per effettuare riscontri incrociati e persino un caso nel quale sarebbero state riportate le preferenze attribuite ai candidati senza che risultassero correttamente indicati i corrispondenti voti di lista.

L’ex candidato ha inoltre riferito di avere raccolto numerose segnalazioni da parte di cittadini, rappresentanti di lista ed elettori che avrebbero assistito a situazioni considerate anomale. “Alcune persone – racconta – ci hanno raccontato che, dopo aver votato, non sarebbe stato consentito loro di imbucare personalmente la scheda nell’urna. Altri avrebbero incontrato difficoltà nell’esercizio del voto e in alcuni casi sarebbe stato inizialmente negato l’accesso al seggio perché risultavano già votanti. Solo dopo le proteste e le verifiche sarebbe stato consentito loro di votare regolarmente“.

Proprio per questo motivo, oltre all’esposto depositato in Procura, sarebbero già state presentate istanze al presidente del seggio centrale affinché vengano aperte le tabelle di scrutinio nelle sezioni in cui risultano evidenti discrasie.

“Se il presidente procederà alle verifiche richieste, parte degli errori potrebbe essere corretta già in questa fase, modificando l’attuale quadro numerico“, ha aggiunto Fisicaro.

L’esposto, secondo quanto spiegato durante l’incontro con i giornalisti, rappresenta soltanto il primo passaggio di un percorso che potrebbe proseguire anche davanti alla giustizia amministrativa.

“Questo è il nostro testa d’ariete sul piano penale per segnalare eventuali condotte illegittime. Parallelamente stiamo lavorando con i nostri legali e c’è piena disponibilità a presentare un ricorso al Tar. Percorreremo ogni strada utile per accertare quanto accaduto e garantire che ogni voto espresso dai cittadini venga correttamente conteggiato“, ha concluso il candidato sindaco.

Adesso l’attenzione si sposta sulle verifiche della Commissione elettorale centrale e sugli eventuali approfondimenti della magistratura, chiamata a valutare il contenuto dell’esposto e le dichiarazioni spontanee già raccolte da diversi cittadini e trasmesse alla Procura di Siracusa.