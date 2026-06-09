Elezioni a Lentini, la coalizione di Fisicaro presenta un esposto: “Verificare presunte irregolarità nello scrutinio”

La coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Giuseppe Fisicaro ha presentato un esposto alle autorità competenti affinché vengano effettuate verifiche su alcune presunte irregolarità che sarebbero emerse nel corso delle operazioni di scrutinio e nella successiva verbalizzazione dei risultati delle recenti elezioni amministrative per il rinnovo della carica di sindaco e del Consiglio comunale di Lentini.

L’iniziativa viene definita dagli stessi promotori “un atto di responsabilità e di tutela della volontà popolare”, intrapreso nel pieno rispetto delle istituzioni e degli organismi chiamati a vigilare sulla regolarità delle consultazioni elettorali.

Secondo quanto sostenuto dalla coalizione, già nelle ore immediatamente successive alla conclusione dello scrutinio sarebbero emerse alcune anomalie e incongruenze dall’esame dei dati ufficiali. Circostanze che hanno spinto il gruppo politico a chiedere un approfondimento da parte degli organi competenti.

“Riteniamo doveroso – si legge nella nota diffusa dalla coalizione – chiedere che ogni aspetto di legittimità venga verificato con la massima attenzione, nell’interesse esclusivo della trasparenza e della corretta espressione del voto dei cittadini”.

Gli esponenti della coalizione precisano che l’iniziativa non sarebbe finalizzata a mettere in discussione l’esito delle elezioni, bensì ad accertare che tutte le preferenze espresse dagli elettori siano state correttamente attribuite e contabilizzate.

“Non si tratta di contestare il risultato elettorale – prosegue la nota – ma di garantire che ogni voto espresso dai lentinesi sia stato correttamente attribuito e conteggiato”.

La coalizione guidata da Giuseppe Fisicaro afferma di riporre piena fiducia nel lavoro della magistratura, degli organi investigativi e delle autorità preposte ai controlli, alle quali viene chiesto di fare piena luce sui fatti segnalati.

“Ogni voto conta. La democrazia e la rappresentanza si difendono attraverso la trasparenza. Lentini merita verità e rispetto”, conclude la nota.

Adesso spetterà agli organi competenti valutare il contenuto dell’esposto e verificare la fondatezza delle segnalazioni avanzate dalla coalizione.