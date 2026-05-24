Elezioni amministrative in Sicilia: al voto Augusta, Floridia e Lentini nel Siracusano

Sono iniziate oggi e proseguiranno anche domani le elezioni amministrative in Sicilia. Nella provincia di Siracusa sono tre i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale: Augusta, Floridia e Lentini.

Augusta

Ad Augusta il sindaco uscente Giuseppe Di Mare si ricandida sostenuto da otto liste. La squadra degli assessori designati comprende Alessandro Ambrosio, Concetto Cannava, Pino Carrabino, Cristina Mignosa e Biagio Tribulato.

A contendersi la guida della città anche Concetto Cacciaguerra, che ha indicato come assessori designati Giulio Morello, Daniela Sessa, Sebastiano Castorina e Massimiliano Strazzulla.

Terzo candidato è Salvo Pancari, sostenuto da tre liste. Gli assessori designati sono Maria Grazia Patania, Alessandra Aloisi, Maria Moschitto e Roberta Suppo.

Floridia

A Floridia corre per un secondo mandato il sindaco uscente Marco Carianni. A sostenerlo sono le liste Floridia Futura, Progetto Floridia, Direzione Floridia e Partito Democratico. La squadra assessoriale designata è composta dagli attuali componenti della giunta: Gianfilippo Marino, Marieve Paparella, Francesco Faraci, Luca Brunetti e Serena Spada.

Sfida aperta con Antonello Sala, sostenuto da cinque liste: Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Insieme per Floridia e Spazio Civico-Floridia. Gli assessori designati sono Lucia Borderi, Maria Jlenia Giuliano, Fabiano Rametta, Santi Spada e Salvatore Spadafora.

Lentini

Sono tre i candidati sindaco anche a Lentini. In campo Enzo Pupillo, sostenuto da cinque liste. Gli assessori designati sono Mattia Pappalardo e Davide Marchese.

Corre anche Giuseppe Fisicaro, appoggiato da sette liste. Per lui gli assessori designati sono Giorgio Franco e Gioiele Scrofani.

Terzo candidato è Efrem Sanzaro, sostenuto da cinque liste. Gli assessori designati sono Metis Bombaci e Claudio Macca.

Le urne resteranno aperte anche domani. Lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.