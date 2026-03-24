Elezioni amministrative: tre comuni al voto in provincia di Siracusa

Sono tre i comuni della provincia di Siracusa che andranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. Dalla Regione è arrivata l’ufficialità anche sul comune diuì Lentini, il cui sindaco è stato sfiduciato nelle scorse settimane.

I seggi per le elezioni amministrative saranno aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Ieri è stato pubblicato il decreto con l’elenco definitivo degli enti locali chiamati alle urne che in tutto sono 71. Di questi, 17 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema prioporzionale, fra cui i tre comuni siracusani: Augusta, Floridia e Lentini, appunto.

Augusta e Floridia vanno al voto con sei mesi di “ritardo”, conseguenza dello slittamento, voluto dalla Regione Siciliana, per le amministrazioni comunali che, in conseguenza della crisi pandemica da Covid-19 e per effetto di specifiche normative d’urgenza, hanno votato nel 2020 e nel 2021 oltre la finestra temporale prevista fra aprile e giugno. Per le amministrazioni uscenti, dunque, circa sei mesi in più di governo cittadino che si concluderà a maggio con le nuove elezioni.

Ad Augusta nell’ottobre del 2020 la vittoria fu di Giuseppe Di Mare. Qui la sfida elettorale è già entrata nel vivo e vede almeno tre candidati principali: l’uscente Di Mare, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da otto liste tra partiti e civiche; Salvo Pancari, espressione della coalizione progressista sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra e Concetto Cacciaguerra, candidato civico alternativo ai due principali schieramenti.

A Floridia la sfida dovrebbe essere a due: l’uscente Marco Carianni contro il consigliere comunale di opposizione Antonello Sala. Il primo si presenta con tre liste civiche e il sostegno del Pd; l’altro ha riunito il centrodestra per battere lo sfidante.

A Lentini, infine, le ultime elezioni nel 2021 avevano visto vincere Rosario Lo Faro, la cui corsa è stata fermata dalla mozione di sfiducia presentata e approvata dal Consiglio comunale. Parlare di candidati, in questo momento, è prematuro, ma il tempo stringe e i partiti devono cominciare a fare sintesi. Al momento si sono esposti solo i parlamentari regionali Riccardo Gennuso e Carlo Auteri chiedendo visione unitaria.