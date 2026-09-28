Elezioni anticipate a Siracusa? Sinistra italiana: “subito il progetto per la città”

Politica · l'appello

Sinistra Italiana – AVS di Siracusa ritiene urgente e indifferibile che le forze progressiste imprimano una accelerazione decisa alla definizione delle linee programmatiche della coalizione e delle modalità di scelta del candidato alla carica di Sindaco della città. Per evitare di farsi trovare impreparati, la segreteria cittadina invita i responsabili cittadini dei diversi partiti e movimenti dell’area progressista a concordare in tempi rapidi l’avvio degli incontri necessari ad affrontare efficacemente le questioni politiche che abbiamo davanti.

“Ce lo impongono non solo le ricorrenti indiscrezioni sulla possibilità di una conclusione anticipata della consiliatura in corso, ravvivate dalle ultime dichiarazioni del Sindaco in carica, ma soprattutto le condizioni di crescente disagio che si vivono in città – si legge in una nota del direttivo cittadino -: le gravi carenze e le prospettive incerte di servizi essenziali come acqua e raccolta rifiuti, la vulnerabilità della viabilità già alle prime piogge stagionali, il degrado di quartieri e zone, non solo periferiche, lasciate in condizioni di insicurezza e pericolo per i cittadini, la condizione giovanile che permane carente di prospettive di studio e di lavoro che motivino i nostri ragazzi a pensare il proprio futuro a Siracusa e non a esportare altrove i propri talenti, le grandi istituzioni della cultura in preda a una opaca crisi di governance, Ortigia trasformata in una caotica enclave per turisti irriconoscibile e inospitale per i residenti, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Riteniamo che il prezioso lavoro di analisi e proposta su diversi temi svolto da forze politiche e movimenti civici in Next Gen debba essere ora tradotto nella formulazione di poche idee-guida che delineino la visione dell’area progressista per la Siracusa dei prossimi anni e che offrano a cittadini spesso disorientati una prospettiva credibile cui guardare con fiducia; ma a questo obiettivo va subito affiancato il confronto, serrato e concludente, su come scegliere, con tempi certi e massima condivisione, il candidato a rappresentare il progetto per la città. La priorità dev’essere la costruzione e la tenuta di una coalizione ampia ma coerente che trovi rapidamente e con modalità condivise la figura designata a rappresentarla. Queste esigenze chiamano tutte le forze politiche a uno sforzo di generosità e responsabilità che non può essere eluso, rinviato o subordinato a tatticismi sterili”.