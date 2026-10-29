Elezioni Csm, exploit del siracusano Gaetano Bono: terzo a soli 33 voti dall’elezione

Attualità · 867 preferenze

Un risultato di rilievo, anche senza l’elezione. Il magistrato siracusano Gaetano Bono chiude al terzo posto nel collegio 2 delle elezioni per il Consiglio superiore della magistratura, raccogliendo 867 voti e fermandosi ad appena 33 preferenze dal secondo seggio disponibile.

A essere eletti sono stati Giuliano Caputo, della Procura di Napoli, con 972 voti, e Gianluca De Leo, della Procura di Palermo, con 900. Bono, in servizio alla Procura di Caltanissetta, ha dunque sfiorato l’ingresso nell’organo di autogoverno della magistratura. Un’affermazione significativa anche alla luce delle diverse realtà giudiziarie di provenienza dei candidati. Bono ha ottenuto un consenso vicino a quello dei due eletti pur provenendo da una Procura di dimensioni più contenute rispetto a Napoli e Palermo, uffici giudiziari che possono contare su organici e bacini professionali ben più ampi.

Il risultato assume quindi un peso particolare: il magistrato siracusano è riuscito a competere fino all’ultimo con candidati provenienti da due delle principali Procure italiane, chiudendo a poco più di cento voti dal primo classificato. Più distanziati gli altri concorrenti: Fabio Regolo ha raccolto 665 preferenze, Giorgia Spiri 168, Raffaele Barela 150, Lucia Anna Campo 28 e Monica Campese 21. Complessivamente, nel collegio sono state scrutinate 4.278 schede, di cui 289 bianche e 218 nulle.

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Per Bono resta dunque il terzo posto, ma soprattutto un risultato che testimonia un consenso capace di andare oltre le dimensioni dell’ufficio giudiziario di appartenenza. Un’affermazione personale importante, che lo ha portato a un passo dall’elezione al Csm: “867 voti rappresentano per me un risultato straordinario, che mi riempie di gratitudine e di orgoglio – sottolinea infatti Bono -. Grazie a tutti i colleghi che hanno scelto di accordarmi la loro fiducia, a quanti mi hanno sostenuto e incoraggiato e a tutti coloro con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi in queste settimane intense. È stata un’esperienza umana e professionale di enorme valore, che mi ha consentito di conoscere tanti colleghi, ascoltare idee, condividere proposte e raccogliere stimoli che porterò con me ben oltre questa competizione elettorale. Un risultato che considero non un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a impegnarmi per le idee e i valori in cui credo. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni ai colleghi eletti, ai quali auguro buon lavoro, nell’interesse dell’intera magistratura e del servizio giustizia”.