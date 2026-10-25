Elezioni Csm, magistrati al voto: in corsa il siracusano Gaetano Bono

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C’è anche un siracusano tra i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura (Csm), in programma oggi, domenica 25 ottobre, e domani, lunedì 26 ottobre 2026. Si tratta di Gaetano Bono, sostituto procuratore generale alla Corte d’Appello di Caltanissetta, candidato nella lista di Magistratura Indipendente. Nato ad Avola, è stato Pm alla Procura di Siracusa ed è il figlio di Nicola Bono, già Sottosegretario di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oltre che ultimo presidente della Provincia di Siracusa.

Bono concorre nel secondo collegio riservato ai magistrati con funzioni requirenti, cioè i pubblici ministeri. La sua candidatura si inserisce nella competizione nazionale per il rinnovo della componente togata dell’organo di autogoverno della magistratura. Sono oltre 9 mila i magistrati chiamati alle urne per scegliere i 20 rappresentanti togati che entreranno a far parte del nuovo Csm. I candidati sono complessivamente 64, espressione delle diverse componenti associative della magistratura e di candidature indipendenti.

Dei 20 seggi da assegnare, due spettano ai magistrati della Corte di Cassazione, tredici ai giudici di merito e cinque ai pubblici ministeri. Il sistema elettorale prevede collegi territoriali e nazionali, con meccanismi maggioritari e proporzionali. Le operazioni di voto si svolgono oggi dalle 8 alle 20 e domani dalle 8 alle 14. Le schede saranno successivamente trasferite alla Corte di Cassazione, dove lo scrutinio inizierà mercoledì 28 ottobre.

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Il rinnovo del Csm arriva in una fase significativa per la magistratura italiana, dopo il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia dello scorso marzo. Il nuovo Consiglio sarà chiamato a operare nella consiliatura 2027-2031. Per Siracusa, la candidatura di Bono rappresenta una presenza del territorio nella competizione per uno degli organismi centrali del sistema giudiziario italiano.