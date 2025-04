Elezioni ex Provincia. Cafeo a sostegno di Giansiracusa: “l’unità del centrodestra non solo sotto campagna elettorale”

La Lega e più in generale il gruppo che risponde a Giovanni Cafeo sosterrà la candidatura a presidente di Michelangelo Giansiracusa. Le parole dell’ex deputato regionale e oggi responsabile dei Dipartimenti della Lega in Sicilia, Giovanni Cafeo, non lascia spazio a dubbi e ai microfoni di SiracusaNews analizza la situazione politica in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, sottolineando l’assenza di un reale tavolo unitario del centrodestra sia a livello provinciale sia regionale. Un’unità, secondo Cafeo, solo apparente e priva di un confronto effettivo tra le forze politiche.

Il gruppo guidato da Cafeo ha scelto di sostenere la candidatura di Michelangelo Gensiracusa, ritenuta più rappresentativa sul piano territoriale e con un ampio consenso trasversale tra i sindaci, a prescindere dalle appartenenze partitiche. Un sostegno che, come ha precisato lo stesso Cafeo, è legato anche alla consapevolezza del peso specifico del Comune di Siracusa nell’elezione del presidente della Provincia attraverso il meccanismo del voto ponderato.

Secondo Cafeo, il centrodestra ha mancato ancora una volta l’opportunità di presentarsi coeso, scegliendo di imporre candidature dall’alto senza una vera condivisione e ha rimarcato come la Lega abbia più volte chiesto l’elezione diretta (di primo livello) delle Province, ritenendo questa tornata un’occasione mancata per rafforzare il radicamento sul territorio. Il leader del partito (che a palazzo Vermexio è in aula con tre consiglieri del gruppo Insieme) ha escluso che il sostegno alla candidatura di Giansiracusa sia collegato ad accordi per l’ingresso del gruppo nella Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Italia e che la posizione resterà indipendente e coerente con l’interesse della città, e che l’eventuale partecipazione all’amministrazione comunale non dipenderà dall’esito delle elezioni provinciali.

Cafeo ha infine lanciato un messaggio all’intero centrodestra. Serve un lavoro serio e condiviso per ricostruire un’alleanza vera, non solo a parole, in vista delle importanti tornate elettorali del 2025 e ha ribadito la disponibilità della Lega a partecipare a un tavolo unitario, ma solo se realmente inclusivo e non calato dall’alto: “Penso che dobbiamo creare un’unità del centrodestra che va costruita dopo le elezioni, non sotto campagna elettorale per imporre un nome se non ci sono le condizioni. Ognuno fa le proprie scelte. Io non ho la pretesa di dire niente se non quella che, nel momento in cui sono chiamato non a scegliere una scelta fatta da altri, ma a partecipare a un tavolo, io ci sono. Non c’è dubbio.”