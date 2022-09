Elezioni politiche e regionali, l’affluenza delle 19 in provincia di Siracusa

Seconda rilevazione del voto in Sicilia. Se alle 12 per le regionali aveva votato il 12.54% degli aventi diritto e per le nazionali il 14,77% (i dati vengono forniti separatamente da Regione e Ministero), alle 19 i dati sull’affluenza al voto iniziano a prendere forma. Stando ai due rilevamenti, infatti, per le Regionali alle 19 hanno votato 1.125.569 siciliani pari al 34,30 % (nel 2017 alla stessa ora era il 36,44%), mentre per le elezioni Politiche nell’isola hanno votato il 41,92% degli aventi diritto (cinque anni fa il dato era il 47,10%).

La provincia con la maggiore affluenza (per le elezioni di Camera e Senato) è quella di Messina con il 46,21%, seguita da Catania con il 42,88% Terzo gradino del podio per Enna con il 42,01%, seguita da Palermo con il 41,72%. A seguire Siracusa (41,24%), Agrigento (40,44%), Ragusa (40,20%). Sotto la soglia del 40% invece Trapani col 39,80% di affluenza e Caltanissetta con il 37,07%.

Per quanto riguarda la provincia di Siracusa si registra un calo di affluenza rispetto alla tornata elettorale precedente sia per quanto riguarda le regionali (36,31 di oggi contro il 38,42% di 5 anni fa) sia per quanto riguarda le politiche (41,24% contro il 47,88 della tornata precedente).

Di seguito tutti i dati comune per comune:

Augusta: politiche 43,42%; regionali 39,21%

Avola: politiche 35,32%; regionali 34,99%

Buccheri: politiche 38,29%; regionali 21,28%

Buscemi: politiche 45,87%; regionali 34,81%

Canicattini Bagni: politiche 47,74%; regionali 37,77%

Carlentini: politiche 44,21%; regionali 40,84%

Cassaro: politiche 43,14%; regionali 30,03%

Ferla: politiche 53,87%; regionali 42,96%

Floridia: politiche 45,91%; regionali 40,32%

Francofonte: politiche 44,63%; regionali 34,98%

Lentini: politiche 39,23%; regionali 34,48%

Melilli: politiche 49,27%; regionali 43,84%

Noto: politiche 38,80; regionali 35,33%

Pachino: politiche 32,44%; regionali 25,79%

Palazzolo Acreide: politiche 44,38%; regionali 34,64%

Portopalo di Capo Passero: politiche 41,63%; regionali 37,46%

Priolo Gargallo: politiche 47,91%; regionali 44,69%

Rosolini: politiche 38,51%; regionali 31,34%

Siracusa: politiche 40,71%; regionali 37,49%

Solarino: politiche 43,68%; regionali 35,69%

Sortino: politiche 45,37%; regionali 39,62%