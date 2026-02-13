Elio Vittorini commemorato in Consiglio comunale a Siracusa. Papa: “assertore di libertà”

È stata una seduta fuori dall’ordinario quella del consiglio comunale di ieri sera, che ha dedicato la parte iniziale alla commemorazione di Elio Vittorini in coincidenza con i 60 anni della sua morte. Per ricordarlo sono interventi due rappresentanti dell’Associazione Vittorini-Quasimodo, che ogni anno organizza il premio letterario nazionale intitolato allo scrittore siracusano: il presidente Enzo Papa, studioso della vita e delle opere dell’autore di “Conversazione in Sicilia”, e il giornalista Aldo Mantineo, segretario del premio.

​La seduta, dopo un minuto di raccoglimento dedicato ad Antonino Zichichi chiesto da Paolo Romano, è proseguito con una commemorazione che si è tenuta su decisione dello stesso consiglio comunale che, nei mesi scorsi, ha approvato all’unanimità una proposta di Andrea Buccheri e della commissione Cultura. Il consigliere, introducendo l’argomento, ha ringraziato tutti i colleghi e ha ricordato che proprio a Vittorini è intitolala l’aula consiliare. Buccheri ha definito lo scrittore “uno dei figli più nobili di Siracusa” e ha auspicato che un ricordo dello scrittore possa ripetersi in Consiglio comunale ogni anno.

​Il professore Papa ha offerto una descrizione di Vittorini basata sul concetto di “assertore di libertà“. Egli ha ripercorso gli anni giovanili a Siracusa e l’amicizia formativa con l’anarchico Alfonso Failla e con il giornalista e critico letterario Alfredo Mezio. Poi il matrimonio con Rosa Quasimodo e il trasferimento prima a Gorizia e poi a Firenze dove iniziò l’attività pubblicistica entrando in contatto con gli ambienti letterari e facendo la conoscenza di Eugenio Montale e Curzio Malaparte. Successivamente la partenza per Milano, la pubblicazione di Conversazione in Sicilia e l’impegno come curatore di collane letterarie e traduttore dei grandi autori americani. E ancora, l’abbandono del fascismo in occasione della guerra di Spagna, il rapporto burrascoso col Pci e, quindi, la morte prematura per un tumore. “Vittorini – ha concluso Papa – ci ha lasciato un’eredità di culturale, morale ed etica. Il concetto di Vittorini assertore di libertà pervade ancora oggi l’animo di chi vuole contribuire alla crescita della nostra società umana e civile”.

​La commemorazione è proseguita con la lettura, da parte dell’attore Salvo Mancuso, di una descrizione che Vittorini fece della sua infanzia a Siracusa, per poi essere conclusa da Aldo Mantineo che ha ringraziato l’Amministrazione e il consiglio comunale per il contributo concesso ogni anno al premio letterario. “Oggi – ha detto – in questa giornata così simbolica, diamo di fatto il via alla venticinquesima edizione della manifestazione e auspico che il rapporto con il Comune possa crescere sempre di più perché la memoria di Vittorini va onorata al meglio e tocca a noi, siracusani come lui, farlo”. Ultimo atto è stata la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del busto dello scrittore collocato all’ingresso dell’aula consiliare.

L’input è arrivato dalla seconda commissione, il resto lo ha fatto il consiglio comunale. “L’idea di istituzionalizzare questo momento – spiega Gianni Boscarino, presidente della seconda commissione consiliare – è venuta a uno dei nostri componenti Andrea Buccheri, che ringrazio. La commissione l’ha articolata, approfondita e fatta propria. Il mio grazie va anche a tutti i componenti per aver votato a favore di questa proposta, inserita poi nel maxiemendamento al Dup che abbiamo portato in consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio di previsione. E, così, abbiamo potuto organizzare questa breve ma sentita cerimonia, invitando l’associazione culturale “Vittorini-Quasimodo. E’ stato un momento molto partecipato, in cui abbiamo avuto modo di ricordare degnamente uno dei figli più illustri della nostra città”.