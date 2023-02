Elly Schlein incontra i suoi sostenitori. Ieri a Siracusa in vista delle primarie del Pd

“Oggi continuano gli attacchi squadristi di questa maggioranza di governo. La presidente del Consiglio deve farsi carico delle responsabilità che il ruolo ricoperto le assegna: dica qualcosa e non copra questo scempio”. Lo ha detto a Siracusa Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd in merito alle polemiche sul caso Cospito. “Siamo l’opposizione, abbiamo le nostre prerogative – ha detto – in una democrazia. Stanno usando delle informazioni che sono sensibili, come ha detto il ministro Nordio, per attaccare l’opposizione al fine di tracciare delle relazioni che non esistono e sono infamanti. Non capiamo perché Giorgia Meloni non dica una parola, Delmastro e Donzelli devono dimettersi”.

“Il Governo, con l’autonomia differenziata, sta facendo uno sgarbo al Sud del paese per un interesse elettorale della Lega a poche settimane dal voto in Lombardia” ha affermato ancora la parlamentare del Pd a margine dell’incontro con gli esponenti del partito democratico che la sostengono nella corsa per la leadership del Pd. “L’autonomia differenziata concepita dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, è penalizzante – ha detto Shlein – in modo assoluto per il Sud e direi pericolo. Mi sorprende che la presidente del Consiglio possa prendere in giro il Sud del paese spiegando di voler unire l’Italia. È un paese che dovrebbe essere ricucito, Calderoli, invece, ha saltato il rapporto con le Regioni che non sono state ascoltate, inoltre, ha scavalcato il Parlamento perché dice che i livelli uniformi di prestazione possono essere definiti attraverso lo strumento del Dpcm”. “Non scherziamo, stiamo parlando – ha aggiunto Elly Schlein – dei diritti fondamentali delle persone, come l’accesso alla salute, alla scuola, al trasporto. Il riscatto dell’Italia non può che partire dal Sud del paese, quindi è un progetto pericolo, inaccettabile e inemendabile. Stiamo assistendo ad una pagina politica brutta, ho chiesto ai presidenti delle Regioni del Sud e di quelle governate dal Pd di chiedere con urgenza una conferenza Stato Regioni e di mobilitarci contro questa pessima riforma”.

“Questa destra è ossessionata dall’immigrazione ed anche oggi si incattivisce contro le Ong che stanno solo sopperendo alle mancanze di una missione umanitaria europea che salva le vite dal Mar Mediterraneo” ha affermato Elly Shlein a Siracusa parlando delle politiche del Governo legate alla gestione dei migranti. “ Però è una destra ossessionata – ha detto Shlein – dall’immigrazione che non vede l’emigrazione. Quanti giovani formati in questo nostro Paese, con i salari così bassi, sono costretti ad andare altrove? E cosa ha fatto questo governo per provare ad alzare i salari? Le opposizioni e il Partito democratico stanno proponendo un salario minimo. Vorrei tanto sapere per quale motivo questo governo non sta considerando una proposta che solleverebbe le condizioni umane per la differenza di salario tra Nord e Sud”.