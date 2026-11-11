Email con allarmi bomba nelle scuole, istituti evacuati anche a Siracusa e provincia

Cronaca · Avviso

Allarme bomba questa mattina in molte scuole di Siracusa e della provincia. Intorno alle 9.50 una mail è arrivata nelle caselle di posta elettronica di numerosi istituti. I dirigenti scolastici stanno facendo le verifiche e diverse scuole sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto è intervenuta la polizia per i controlli.

Non si tratta di un caso solo locale. La stessa mail ha raggiunto contemporaneamente scuole in varie parti d’Italia, da nord a sud. È una nuova ondata di allarmi che, come in altre occasioni, ha costretto molti istituti a fermare le lezioni e a far uscire studenti e personale.

Al momento sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.