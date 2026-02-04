Ultime news

1 minuto di lettura
Ars

Emendamenti per sostenere famiglie e imprese colpite da ciclone Harry e frana di Niscemi. Auteri: “misure necessarie”

Il primo emendamento prevede il blocco temporaneo dei mutui per i cittadini che hanno subito danni a seguito delle calamità, il secondo consente agli imprenditori di sospendere il versamento dei contributi per i dipendenti

Ciclone Harry su Fontane Bianche

Il primo emendamento prevede il blocco temporaneo dei mutui per i cittadini che hanno subito danni a seguito delle calamità, il secondo consente agli imprenditori di sospendere il versamento dei contributi per i dipendenti

1 minuto di lettura

Due emendamenti finalizzati a sostenere concretamente famiglie e imprese duramente colpite dagli eventi calamitosi legati al ciclone Harry in Sicilia sud orientale e alla frana che ha interessato il territorio di Niscemi. A firmarli il deputato regionale Carlo Auteri assieme ad altri colleghi: il primo emendamento prevede il blocco temporaneo dei mutui per i cittadini che hanno subito danni a seguito delle calamità, mentre il secondo consente agli imprenditori delle aree colpite di sospendere il versamento dei contributi per i dipendenti, al fine di alleggerire una fase di estrema difficoltà economica.

“Si tratta di misure necessarie – sottolinea Auteri – per garantire un sostegno immediato a chi oggi si trova ad affrontare conseguenze pesantissime, sia sul piano familiare sia produttivo. L’obiettivo è dare respiro ai territori colpiti e creare le condizioni per una ripartenza concreta, con serietà e senso di responsabilità. La Regione deve essere al fianco delle comunità colpite non solo con dichiarazioni di principio, ma con strumenti legislativi capaci di incidere davvero sulla vita delle persone e sul tessuto economico locale”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi