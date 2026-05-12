Emergenza abitativa a Siracusa. Di Giovanni: “canoni di locazione aumentati di quasi il 10% nell’ultimo anno”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del segretario cittadino del Pd, Matilde Di Giovanni, sull’emergenza abitativa a Siracusa.

“La casa è un diritto, non una merce. Dal Governo un Piano Casa che favorisce i privati e ignora le famiglie in difficoltà”. Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del Partito Democratico di Siracusa, raccoglie e rilancia con forza l’allarme lanciato dal SUNIA e dalla CGIL sull’emergenza abitativa che sta colpendo in maniera sempre più dura migliaia di famiglie della nostra città. I numeri parlano da soli e descrivono una vera e propria emergenza sociale. Secondo i dati di immobiliare.it a Siracusa i canoni di locazione sono aumentati di quasi il 10% nell’ultimo anno e di oltre il 12% negli ultimi due anni, con incrementi ancora più marcati nelle zone centrali. Ogni anno si registrano circa 200 sfratti nella sola città e l’80% è dovuto a morosità incolpevole, cioè all’impossibilità oggettiva delle famiglie di far fronte al pagamento dell’affitto. Almeno 1.500 famiglie che vivono in locazione si trovano in condizioni di povertà assoluta e oltre 3.000 nuclei familiari destinano più di un terzo del proprio reddito al pagamento della casa, superando spesso il 40%. Secondo gli indicatori di ISTAT, Eurostat e Ocse questa soglia rappresenta il limite oltre il quale il costo dell’abitare diventa socialmente insostenibile. Quando una famiglia è costretta a scegliere se pagare l’affitto o fare la spesa significa che il diritto alla casa è stato trasformato in un privilegio per pochi. Secondo la segretaria del PD, il cosiddetto Piano Casa del Governo nasconde un impianto che non affronta le cause strutturali dell’emergenza abitativa.

Si sarebbe potuto andare nella direzione di un grande piano pubblico per la casa, finanziato in modo adeguato, finalizzato al recupero del patrimonio esistente, al ripristino e alla ristrutturazione degli alloggi popolari in termini di sostenibilità ambientale ed energetica, al rifinanziamento stabile del Fondo per il sostegno all’affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché pensare a strumenti di calmierazione dei canoni nelle aree a maggiore tensione abitativa. Particolarmente grave appare, inoltre, il disegno di legge del Governo che punta ad accelerare i tempi delle procedure di sfratto, che per esempio in una città come Siracusa, dove centinaia di famiglie sono già in difficoltà, rischia di moltiplicare le situazioni di disagio e di lasciare senza casa decine e decine di persone, comprese famiglie con minori, anziani e lavoratori precari. Il diritto all’abitare è un pilastro della dignità e della coesione sociale, che richiede politiche coraggiose e di forte alleanza tra istituzioni, forze sociali e cittadini per garantire a tutti il diritto a una casa dignitosa e accessibile, che permetta il pieno sviluppo della persona umana garantito dalla Costituzione (art. 3 II co. Cost.).